Tình đầu hiếm ai biết của Triệu Lệ Dĩnh, từng ghen tuông với Trần Hiểu đến mức chia tay

Sao quốc tế 05/03/2020 15:41

Dù đã kết hôn nhưng những mối tình trong quá khứ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn là đề tài thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, trang Sohu bất ngờ gây chú ý khi đăng tải bài viết nói về mối tình đầu của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Theo đó, Trần Hiểu không phải là tình đầu của nữ diễn viên như nhiều người lầm tưởng. Thay vào đó, nhân vật này lại chính là nam diễn viên Cao Tử Kỳ - người từng hợp tác chung với cô trong tác phẩm “Tân Hoàn Châu Cách Cách” 9 năm trước.

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Triệu Lệ Dĩnh và Cao Tử Kỳ trong 'Tân Hoàn Châu Cách Cách' - Ảnh: Internet

Cặp đôi quen biết khi cùng đóng chung một bộ phim và quyết định hẹn hò khi “Tân Hoàn Châu Cách Cách” đóng máy. Sohu còn tiết lộ Cao Tử Kỳ là mối tình khó quên nhất của bà xã Phùng Thiệu Phong khi vừa bước chân vào làng giải trí.

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Cao Tử Kỳ được cho là mối tình đầu của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau đó không bao lâu, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được khán giả chú ý qua bộ phim truyền hình “Lục Trinh Truyền Kỳ”. Ngày càng nổi tiếng, nữ diễn viên liên tục vướng phải tin đồn tình cảm với bạn diễn. Điều này đã khiến Cao Tử Kỳ “ghen lồng ghen lộn”, quyết định đòi chia tay. Thậm chí, thời điểm đó anh còn đăng bài ám chỉ Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu có quan hệ tình cảm. Vậy là chỉ sau 8 tháng hẹn hò, cặp đôi đã đường ai nấy đi.

Năm 2014, Cao Tử Kỳ kết hôn với mỹ nhân xứ Hàn - Chae Rim. Thế nhưng, sau 4 năm chung sống, cặp đôi đã quyết định ly hôn.

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Cao Tử Kỳ và vợ cũ - nữ diễn viên Chae Rim - Ảnh: Internet
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Triệu Lệ Dĩnh hạnh phúc với cuộc hôn nhân cùng Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh đang có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên ông xã Phùng Thiệu Phong. Ngoài ra, sự nghiệp của nàng “Minh Lan” cũng vô cùng thuận lợi. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã là ngôi sao có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí xứ Trung.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong

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