Từng là mỹ nhân được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng Triệu Lệ Dĩnh chỉ chọn kết hôn với Phùng Thiệu Phong vì điều này

Sao quốc tế 17/02/2020 15:50

Sau 2 năm "về chung một nhà", nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng đã chịu tiết lộ nguyên nhân kết hôn với Phùng Thiệu Phong.

Tháng 10/2018, nữ diễn viên Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong gây bất ngờ khi thông báo đã đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Thông tin này đã gây xôn xao Cbiz một thời gian vì cả hai chưa từng có tin hẹn hò trước khi công khai mối quan hệ.

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Thông tin cặp đôi kết hôn từng gây xôn xao cộng đồng mạng một thời gian dài - Ảnh: Internet

Từ sau khi “về chung một nhà”, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Trước khi chính thức kết hôn, cả hai từng trải qua nhiều mối tình. Chính vì vậy mà nhiều người không khỏi tò mò về lý do nàng “Minh Lan” lựa chọn kết hôn với Phùng Thiệu Phong – chàng trai đào hoa nổi tiếng Cbiz.

Theo đó, danh sách bạn gái tin đồn của Phùng Thiệu Phong dài dằng dặc với nhiều mỹ nhân nổi tiếng trong làng giải trí Hoa Ngữ như: Dương Mịch, Lâm Duẫn, Quách Bích Đình, An Dĩ Hiên…

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Nhiều người tò mò về nguyên nhân Triệu Lệ Dĩnh đồng ý kết hôn với Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Sau 2 năm kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã chịu chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình và ông xã. Nữ diễn viên “Minh Lan truyện” cho biết nguyên nhân cô chọn Phùng Thiệu Phong làm chồng là vì anh sống rất có trách nhiệm: “Anh ấy rất có tinh thần trách nhiệm, rất nhiều kinh nghiệm sống”.

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Nữ diễn viên cho biết ông xã là người rất có trách nhiệm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Phùng Thiệu Phong rất yêu chiều Triệu Lệ Dĩnh. Khoảng thời gian cô mang thai, anh đảm nhận hầu hết công việc trong nhà, thậm chí còn tự tay đi chợ nấu cơm cho bà xã. Có thể thấy, Phùng Thiệu Phong luôn rất ân cần với Triệu Lệ Dĩnh. Người hâm mộ cũng vì vậy mà vui mừng khi cả hai luôn hạnh phúc.

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