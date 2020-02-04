Triệu Lệ Dĩnh bị ‘đào’ lại ảnh năm 22 tuổi, nhan sắc và thần thái thuở mới vào nghề gây bất ngờ

Hình ảnh thuở mới vào nghề của bà xã Phùng Thiệu Phong - nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng xứ Trung.
- Mỹ nam Quan Trí Bân tiết lộ từng bị sao nữ cưỡng hôn, bà xã Phùng Thiệu Phong – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị gọi tên
- Hết đòi thêm đất diễn, Triệu Lệ Dĩnh lại muốn tăng cát-sê trong ‘Hữu Phỉ’
Mới đây, blogger xứ Trung bất ngờ “đào” lại loạt ảnh quá khứ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Thời điểm này, Triệu Lệ Dĩnh mới 22 tuổi và vừa bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ.
Ngay lập tức, loạt ảnh này đã gây sốt mạng xã hội và trở thành đề tài bàn tán của netizen xứ Trung. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh thuở đôi mươi sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào. Tuy nhiên, cô nàng lại không sở hữu khí chất của một “chị đại” showbiz như bây giờ.
Nhiều người cho rằng nhan sắc ngọt ngào thời son trẻ của Triệu Lệ Dĩnh so với hiện tại không có quá nhiều sự thay đổi, chỉ là ngày càng mặn mà hơn. Nếu trước đây, bà xã Phùng Thiệu Phong gây ấn tượng với gương mặt tròn trịa, đáng yêu thì thời điểm hiện tại, nữ diễn viên “Minh Lan truyện” lại sở hữu vẻ đẹp sắc sảo và đằm thắm.
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Triệu Lệ Dĩnh đã là nghệ sĩ có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Hiện tại, bộ phim mới của cô hợp tác cùng Vương Nhất Bác đang rất được khán giả mong chờ.