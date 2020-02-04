Triệu Lệ Dĩnh bị ‘đào’ lại ảnh năm 22 tuổi, nhan sắc và thần thái thuở mới vào nghề gây bất ngờ

Mới đây, blogger xứ Trung bất ngờ “đào” lại loạt ảnh quá khứ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Thời điểm này, Triệu Lệ Dĩnh mới 22 tuổi và vừa bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ.

Ngay lập tức, loạt ảnh này đã gây sốt mạng xã hội và trở thành đề tài bàn tán của netizen xứ Trung. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh thuở đôi mươi sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào. Tuy nhiên, cô nàng lại không sở hữu khí chất của một “chị đại” showbiz như bây giờ.