Triệu Lệ Dĩnh bị ‘đào’ lại ảnh năm 22 tuổi, nhan sắc và thần thái thuở mới vào nghề gây bất ngờ

Sao quốc tế 04/02/2020 18:17

Hình ảnh thuở mới vào nghề của bà xã Phùng Thiệu Phong - nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng xứ Trung.

Mới đây, blogger xứ Trung bất ngờ “đào” lại loạt ảnh quá khứ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Thời điểm này, Triệu Lệ Dĩnh mới 22 tuổi và vừa bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ.

Ngay lập tức, loạt ảnh này đã gây sốt mạng xã hội và trở thành đề tài bàn tán của netizen xứ Trung. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh thuở đôi mươi sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào. Tuy nhiên, cô nàng lại không sở hữu khí chất của một “chị đại” showbiz như bây giờ.

dien vien trieu le dinh 1

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sở hữu vẻ ngây thơ và trong sáng thuở mới vào nghề - Ảnh: Internet

dien vien trieu le dinh 2

dien vien trieu le dinh 3
Vẻ đẹp không góc chết là đây chứ đâu - Ảnh: Internet

dien vien trieu le dinh 4

dien vien trieu le dinh 5
Triệu Lệ Dĩnh đốn tim fan với vẻ đẹp dịu dàng - Ảnh: Internet
dien vien trieu le dinh 6

Một vài hình ảnh khác của bà xã Phùng Thiệu Phong trong quá khứ - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng nhan sắc ngọt ngào thời son trẻ của Triệu Lệ Dĩnh so với hiện tại không có quá nhiều sự thay đổi, chỉ là ngày càng mặn mà hơn. Nếu trước đây, bà xã Phùng Thiệu Phong gây ấn tượng với gương mặt tròn trịa, đáng yêu thì thời điểm hiện tại, nữ diễn viên “Minh Lan truyện” lại sở hữu vẻ đẹp sắc sảo và đằm thắm.

dien vien trieu le dinh 7dien vien trieu le dinh 8

dien vien trieu le dinh 9

Ở tuổi 33, nữ diễn viên ngày càng thăng hạng nhan sắc với thần thái ngút trời – Ảnh: Internet

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Triệu Lệ Dĩnh đã là nghệ sĩ có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Hiện tại, bộ phim mới của cô hợp tác cùng Vương Nhất Bác đang rất được khán giả mong chờ.

Giàu có là thế nhưng vì sao Triệu Lệ Dĩnh vẫn không mua nhà cho bố mẹ?

Giàu có là thế nhưng vì sao Triệu Lệ Dĩnh vẫn không mua nhà cho bố mẹ?

Mặc dù nổi tiếng và giàu có nhưng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn không mua nhà đắt tiền cho bố mẹ của mình. Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong Vương Nhất Bác

TIN LIÊN QUAN

Giàu có là thế nhưng vì sao Triệu Lệ Dĩnh vẫn không mua nhà cho bố mẹ?

Giàu có là thế nhưng vì sao Triệu Lệ Dĩnh vẫn không mua nhà cho bố mẹ?

Mỹ nam Quan Trí Bân tiết lộ từng bị sao nữ cưỡng hôn, bà xã Phùng Thiệu Phong – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị gọi tên

Mỹ nam Quan Trí Bân tiết lộ từng bị sao nữ cưỡng hôn, bà xã Phùng Thiệu Phong – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị gọi tên

Hết đòi thêm đất diễn, Triệu Lệ Dĩnh lại muốn tăng cát-sê trong ‘Hữu Phỉ’

Hết đòi thêm đất diễn, Triệu Lệ Dĩnh lại muốn tăng cát-sê trong ‘Hữu Phỉ’

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp nữ thần trên thảm đỏ nhưng lại bị dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp nữ thần trên thảm đỏ nhưng lại bị dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội

Dù đã lập gia đình nhưng Trần Hiểu vẫn luôn yêu Triệu Lệ Dĩnh?

Dù đã lập gia đình nhưng Trần Hiểu vẫn luôn yêu Triệu Lệ Dĩnh?

Tiếp tục vượt mặt Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu bảng xếp hạng truyền thông, Dương Tử bị netizen ‘ném đá’

Tiếp tục vượt mặt Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu bảng xếp hạng truyền thông, Dương Tử bị netizen ‘ném đá’

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 4 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 19 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới