Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp nữ thần trên thảm đỏ nhưng lại bị dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội

Sao quốc tế 07/01/2020 16:34

Nhan sắc của bà xã Phùng Thiệu Phong – nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngày 6/1 vừa qua, xuất hiện tại lễ trao giải Phong Vân Thịnh Điển 2019 ở Thượng Hải, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ.

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp nữ thần trên thảm đỏ nhưng lại bị dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội - Ảnh 1

Triệu Lệ Dĩnh thu hút sự chú ý của giới truyền thông và đông đảo người hâm mộ - Ảnh: Internet

Diện váy trễ vai màu xanh thiên thanh bồng bềnh, nữ diễn viên “Minh Lan truyện” được ví như tiên nữ hạ phàm với vẻ đẹp “mình hạc xương mai” đầy thoát tục. Bên cạnh đó, những hình ảnh do studio của Triệu Lệ Dĩnh đăng tải trên Weibo càng khiến người hâm mộ bấn loạn trước nhan sắc của cô.

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp nữ thần trên thảm đỏ nhưng lại bị dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội - Ảnh 2
Vóc dáng mảnh mai của 'bà mẹ một con' khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp nữ thần trên thảm đỏ nhưng lại bị dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội - Ảnh 3Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp nữ thần trên thảm đỏ nhưng lại bị dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội - Ảnh 4Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp nữ thần trên thảm đỏ nhưng lại bị dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội - Ảnh 5Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp nữ thần trên thảm đỏ nhưng lại bị dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội - Ảnh 6

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp nữ thần trên thảm đỏ nhưng lại bị dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội - Ảnh 7
Cận cảnh nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, một số blogger giải trí đang thi nhau bàn tán về nhan sắc thật của bà xã Phùng Thiệu Phong. Trên mạng xã hội, những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Triệu Lệ Dĩnh tại lễ trao giải cũng được netizen lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Theo đó, những blogger này không ngừng mỉa mai nhan sắc của nàng “Minh Lan”, đồng thời cho biết nữ diễn viên chỉ đẹp khi đã được photoshop kỹ càng.

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp nữ thần trên thảm đỏ nhưng lại bị dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội - Ảnh 8Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp nữ thần trên thảm đỏ nhưng lại bị dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội - Ảnh 9

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp nữ thần trên thảm đỏ nhưng lại bị dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật qua ảnh chụp vội - Ảnh 10
Loạt ảnh được blogger đăng tải - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ Triệu Lệ Dĩnh trước loạt ảnh “dìm hàng” nhan sắc này. Một số cư dân mạng cũng chỉ ra rằng những khoảnh khắc kém sắc của Triệu Lệ Dĩnh đều là hình ảnh kém chất lượng.

Trở lại showbiz sau hơn 1 năm vắng bóng, Triệu Lệ Dĩnh tích cực tham gia các dự án phim ảnh và thường xuyên góp mặt ở những sự kiện giải trí để giành lại vị thế trong Cbiz. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn gây chú ý với nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi sinh.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh bà xã Phùng Thiệu Phong sao Hoa ngữ

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