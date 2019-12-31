Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tổ chức đám cưới thế kỷ đầu năm 2020, các nhãn hàng lớn tranh nhau làm nhà tài trợ?

Sao quốc tế 31/12/2019 11:08

Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao trước thông tin vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 1/2020.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong sẽ chính thức làm đám cưới trong năm 2020.

Theo đó, một số nguồn tin giải trí cho biết cặp vợ chồng diễn viên “Minh Lan truyện” sẽ tiến hành hôn lễ ở Bali (Indonesia) vào tháng 1/2020. Được biết, dàn khách mời của đám cưới thế kỷ này đã được lên danh sách và toàn những tên tuổi lớn trong làng giải trí.

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Cặp đôi sắp tổ chức đám cưới vào tháng 1/2020? - Ảnh: Internet

Đặc biệt, dàn phù dâu trong lễ cưới của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng được tiết lộ. Theo đó, MC Tạ Na, Trương Bích Thần, Âu Dương Na Na, Dương Tử, Cổ Lực Na Trát, Lý Thấm sẽ góp mặt trong ngày trọng đại của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh.

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Dàn phù dâu xinh đẹp được dự đoán - Ảnh: Internet

Hiện tại, những nhãn hàng lớn đang cạnh tranh nhau để trở thành nhà tài trợ cho đám cưới của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh.

Dù thông tin này vẫn chưa được xác thực nhưng người hâm mộ của cặp đôi đang vô cùng mong chờ vào một hôn lễ cổ tích trong tương lai. Bởi lẽ, dù đã đăng ký kết hôn nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa chính thức mặc váy cưới, bước vào lễ đường cùng thề nguyện bên ông xã. Trước đó, cặp đôi còn vướng tin đồn rạn nứt vì scandal Phùng Thiệu Phong ngoại tình.

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Cặp đôi đăng ký kết hôn từ tháng 10/2018 - Ảnh: Internet

Tháng 10/2018, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong khiến người hâm mộ châu Á ngỡ ngàng khi bất ngờ công bố đã đăng ký kết hôn. Ngày 8/3/2019, Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong sao Hoa ngữ

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