BXH sao Hoa ngữ được yêu thích nhất 2019: Cặp đôi mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ dẫn đầu, ‘mỹ nhân Tân Cương’ vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 26/12/2019 17:43

Truyền thông xứ Trung vừa công khai bảng xếp hạng những ngôi sao Hoa Ngữ được yêu thích nhất năm 2019 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen.

Dịp cuối năm là lúc netizen ngóng chờ hàng loạt bảng xếp hạng công bố danh sách những ngôi sao Hoa ngữ được chú ý nhất trong 2019.

Mới đây, danh sách “Tinh Quang Đại Thưởng” – BXH về mức độ yêu thích của nghệ sĩ Cbiz đã được công bố với sự góp mặt của hàng loạt cái tên đình đám như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Luhan, Lý Hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba…

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BXH 'Tinh Quang Đại Thưởng' chính thức được công bố - Ảnh: Internet

Được biết, mỗi năm “Tinh Quang Đại Thưởng” chỉ tổ chức 1 lần để tuyển chọn những nam/nữ diễn viên được yêu thích nhất trong năm. Đây cũng là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm với sự tề tựu của các ngôi sao hàng đầu làng giải trí.

Theo đó, 2 vị trí đầu bảng của “Tinh Quang Đại Thưởng” đã thuộc về cặp đôi mỹ nam “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Có thể thấy, sau thành công của webdrama “Trần tình lệnh”, cặp đôi song nam chủ đã chiếm trọn sự yêu mến của công chúng.

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Tiêu Chiến đứng đầu bảng xếp hạng sao Hoa ngữ được yêu thích nhất - Ảnh: Internet
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Á quân thuộc về Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Vị trí thứ 3 thuộc về Lộc Hàm (Luhan) dù trong năm vừa qua, nam diễn viên chưa có tác phẩm nào “gây bão”. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba, Thái Từ Khôn, Lý Hiện, Ngô Diệc Phàm, Dương Dương, Bạch Vũ, Triệu Lệ Dĩnh.

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Lộc Hàm - Ảnh: Internet
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Đich Lệ Nhiệt Ba vượt Triệu Lệ Dĩnh và giành vị trí thứ 4 - Ảnh: Internet
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Triệu Lệ Dĩnh đứng ở vị trí thứ 10 - Ảnh: Internet

Bên cạnh những tên tuổi kỳ cựu thì những cái tên mới như Lý Hiện, Thái Từ Khôn cũng tạo được ấn tượng không kém trong năm 2019. Đặc biệt, vai diễn của Lý Hiện trong “Cá mực hầm mật” đã giúp tên tuổi của anh nâng lên một tầm cao mới.

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Dương Mịch lọt khỏi top 10 những ngôi sao được yêu thích nhất 2019 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất là việc “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba vươn lên đứng trước đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng tiếc nuối cho Dương Mịch khi cô hoàn toàn mất hút khỏi top 10. Thay vào đó, nàng “Bạch Thiển” chỉ ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 13.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện

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