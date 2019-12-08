Hết đóng cặp với Tiêu Chiến, Dương Tử lại hợp tác cùng mỹ nam ‘Trần Tình Lệnh’ Vương Nhất Bác trong phim mới?

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung bất ngờ xuất hiện thông tin nữ diễn viên Dương Tử sẽ hợp tác cùng Vương Nhất Bác trong dự án phim truyền hình mới.
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Sau thành công của “Hương mật tựa khói sương” và “Cá mực hầm mật”, nữ diễn viên Dương Tử hiện đang là cái tên hot nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Người đẹp luôn đứng đầu bảng xếp hạng về danh tiếng và liên tục tham gia nhiều dự án phim ảnh.
Hiện tại, Dương Tử đã hoàn thành bộ phim “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn” hợp tác cùng Tiêu Chiến. Trong khi đó, bộ phim “Thanh trâm hành” của cô và Ngô Diệc Phàm cũng đang trong quá trình bấm máy.
Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin Dương Tử sẽ đóng nữ chính trong dự án truyền hình mới “Ý khó quên” được remake từ phim của Đài Loan. Theo đó, nam chính sẽ do mỹ nam “Trần Tình Lệnh” Vương Nhất Bác đảm nhận.
Thông tin này ngay lập tức trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên Weibo. Nhiều người cho rằng, nếu cả hai thực sự hợp tác cùng nhau sẽ khiến tác phẩm này trở nên vô cùng đáng mong đợi.
“Ý khó quên” (Tình đầu khó phai) là bộ phim truyền hình Đài Loan được sản xuất năm 2004. Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện về ân oán tình thù giữa ba nhà Lâm Gia, Hoàng Gia và Lại Gia của Gia Nghĩa. Được biết, nếu được remake lại, phim sẽ lấy giai đoạn “đấu đá” giữa hai gia tộc Thái gia và Vương gia (đời sau) để phát triển.