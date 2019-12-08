Xinh đẹp ngút ngàn nhưng Dương Tử vẫn lộ rõ di chứng thẩm mỹ

Nhan sắc của nữ diễn viên Dương Tử tiếp tục là chủ đề được bàn tán khá nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua.
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Mấy năm trở lại đây, sự nghiệp diễn xuất và nhan sắc của nữ diễn viên Dương Tử ngày càng thăng hạng. Với những bộ phim đã tham gia, Dương Tử luôn là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất và cũng là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội xứ Trung.
Không thể phủ nhận Dương Tử sở hữu tài năng diễn xuất thiên phú. "Biên kịch vàng" Vu Chính từng khen rằng những nam diễn viên hợp tác với cô thường không cần phải diễn vì Dương Tử rất giỏi dẫn dắt bạn diễn. Có lẽ điều này là đúng vì trong vài năm trở lại đây những nam diễn viên diễn viên hot nhất Cbiz đều nổi tiếng sau khi hợp tác với cô.
Có thể nói rằng trong các nữ diễn viên Hoa ngữ hiện nay, tài năng diễn xuất của Dương Tử luôn thuộc hàng top. Tuy nhiên càng nổi tiếng, thị phi Dương Tử vướng phải ngày càng nhiều. Chủ đề được nhiều người bàn tán nhất hiện nay là phải chăng nhan sắc hiện tại của cô có được nhờ phẫu thuật thẩm mỹ? Mặc dù nhiều lần vướng phải tin đồn "dao kéo" nhưng Dương Tử vẫn khéo léo phủ nhận.
Gần đây khi tham gia một sự kiện, Dương Tử xuất hiện đầy khí chất và xinh đẹp như nữ thần. Nhan sắc của cô nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
Thế nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt cứng đơ của Dương Tử, nhiều người khẳng định rằng “nàng Đồng Niên” có được nhan sắc như ngày hôm nay là nhờ "dao kéo". Một lần nữa, vấn đề nhan sắc của Dương Tử lại tiếp tục gây tranh cãi trên cộng đồng mạng xứ Trung.