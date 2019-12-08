Xinh đẹp ngút ngàn nhưng Dương Tử vẫn lộ rõ di chứng thẩm mỹ

Mấy năm trở lại đây, sự nghiệp diễn xuất và nhan sắc của nữ diễn viên Dương Tử ngày càng thăng hạng. Với những bộ phim đã tham gia, Dương Tử luôn là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất và cũng là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội xứ Trung.

Nữ diễn viên Dương Tử xinh đẹp rạng ngời khi tham gia một sự kiện gần đây

Không thể phủ nhận Dương Tử sở hữu tài năng diễn xuất thiên phú. "Biên kịch vàng" Vu Chính từng khen rằng những nam diễn viên hợp tác với cô thường không cần phải diễn vì Dương Tử rất giỏi dẫn dắt bạn diễn. Có lẽ điều này là đúng vì trong vài năm trở lại đây những nam diễn viên diễn viên hot nhất Cbiz đều nổi tiếng sau khi hợp tác với cô.