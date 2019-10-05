Dương Tử bị ‘bóc phốt’ EQ thấp khi chất vấn thẳng mặt Tô Hữu Bằng

Mới đây nữ diễn viên Dương Tử lại bị cộng đồng mạng "bóc phốt" EQ quá thấp khi chất vấn Tô Hữu Bằng.

Nữ diễn viên Dương Tử đang là một trong những cái tên được nhiều đạo diễn có tiếng “chọn mặt gửi vàng”. Sau thành công liên tiếp của nhiều bộ phim truyền hình như “Hương Mật Tựa Khói Sương” hay “Cá Mực Hầm Mật”, tên tuổi của Dương Tử được nhiều người biết đến. Diễn xuất ấn tượng, diễn vai nào ra vai đó nên cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Nữ diễn viên Dương Tử là một trong những gương mặt được nhiều đạo diễn Trung Quốc ưu ái nhất Thế nhưng nổi tiếng đồng nghĩa với thị phi, hiện nay Dương Tử cũng vướng không ít scandal. Ngoài việc bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ, Dương Tử còn liên tục bị netizen “bóc phốt” bởi những hành động thái quá của mình.

Dương Tử 'chất vấn' Tô Hữu Bằng ngay trên sóng truyền hình vì bị loại khỏi đoàn phim 'Tai Trái' Mới đây trong chương trình “Nhà Hàng Trung Hoa”, Dương Tử đã “chất vấn” Tô Hữu Bằng vì bị loại khi đi thử vai trong phim mới của anh. Theo đó, khi Tô Hữu Bằng chuẩn bị quay bộ phim điện ảnh “Tai Trái”, Dương Tử đã đến casting hai vai và nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên cuối cùng cô vẫn bị loại. Dương Tử nói với Tô Hữu Bằng: "Cứ tưởng sẽ thành công, không ngờ chỉ đợi được thông tin bộ phim đã khởi quay”. 'Tai Trái' là một bộ phim đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Tô Hữu Bằng Ngay sau đó netizen xứ Trung đã nổ ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên chỉ trích Dương Tử có chỉ số EQ quá thấp, chất vất thẳng mặt Tô Hữu Bằng chuyện bị loại khỏi đoàn phim “Tai Trái”. Bên cạnh đó, một số người cho rằng nữ diễn viên họ Dương có mối quan hệ khá tốt với Tô Hữu Bằng nên cô mới dám nói ra chuyện cũ.

Không chỉ nổi tiếng với vai trò làm diễn viên, Tô Hữu Bằng còn được đánh giá rất cao khi chuyển hướng sang làm đạo diễn Dù lý do là gì đi chăng nữa, sự việc lần này một lần nữa khiến Dương Tử trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên họ Dương nên cẩn trọng hơn trong cách ăn nói để tránh thị phi không đáng có.

Dương Tử không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Đồng Niên trong ‘Cá Mực Hầm Mật’ Thông tin gây bất ngờ cho các fan của bộ phim “Cá Mực Hầm Mật” đó là nữ diễn viên Dương Tử không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai Đồng Niên.

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