Trương Quân Ninh bị truyền thông Đài Loan bóc mẽ là ‘cao thủ tình trường’

Ngoài Khưu Trạch, truyền thông Đài Loan cho biết Trương Quân Ninh từng có hành vi mập mờ với nhiều người đàn ông khác.

Sau khi “trai hư” Khưu Trạch công khai tỏ tình với Trương Quân Ninh nhưng bị từ chối phũ phàng, truyền thông Đài Loan đã tìm hiểu về chuyện tình cảm của nữ diễn viên họ Trương. Trương Quân Ninh là một diễn viên vừa có nhan sắc, vừa có học vấn cao của làng giải trí Hoa ngữ Theo một bài báo được đăng tải, Trương Quân Ninh thực sự là “cao thủ tình trường”, từng có mối quan hệ không rõ ràng với nhiều người đàn ông khác nhau. Cụ thể cô từng “thả thính” một quản lý cao cấp của một nhãn hàng nội y và cũng là một “phú nhị đại” có tên là Charles. Dù đã có bạn gái nhưng khi thấy tình ý của Trương Quân Ninh, anh ta đã chủ động chia tay để theo đuổi Trương Quân Ninh.

Tấm thiệp của Trương Quân Ninh gửi Charles mà truyền thông Đài Loan cho là thư tình Cũng theo bài viết này, vì muốn nhận được thù lao cao hơn từ việc làm đại diện thương hiệu của nhãn hàng nội y do Charles quản lý nên Trương Quân Ninh đã tiếp cận anh ta. Thậm chí nữ diễn viên họ Trương còn đưa mẹ cô đi ăn cùng Charles và gửi thư tình khiến anh chàng này điên đảo thần hồn. Đặc biệt, Trương Quân Ninh và Charles còn có những cử chỉ thân mật giống như đang hẹn hò. Tuy nhiên, khi Charles nhận thấy có thể trở thành bạn trai chính thức của Trương Quân Ninh thì cô nàng lại công khai hẹn hò với CEO của một công ty phần mềm.

Chân dung bạn trai tin đồn của Trương Quân Ninh Vì lầm tưởng tình cảm với Trương Quân Ninh, Charles đã chia tay bạn gái để theo đuổi cô diễn viên xinh đẹp Sau khi những thông tin này được đăng tải, phía Trương Quân Ninh và fan vô cùng tức giận. Phía nữ diễn viên phủ nhận mọi thông tin này đồng thời tuyên bố rằng sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật. Bên cạnh đó, Trương Quân Ninh còn giải thích về lá thư mà truyền thông cho rằng là “thư tình” gửi Charles. Người đẹp họ Trương nói đó chỉ là một tấm thiệp gửi tặng đối tác vào dịp lễ, không ngờ lại bị “đào mộ" để dựng chuyện. Phía Trương Quân Ninh đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn Tham gia Cbiz đã nhiều năm nhưng Trương Quân Ninh không vướng scandal nào. Nhiều người tin rằng những thông tin này chỉ là tin đồn ăn theo scandal Khưu Trạch công khai theo đuổi cô mà thôi.

Cuối cùng Trương Quân Ninh cũng lên tiếng về mối quan hệ với ‘trai hư’ Khưu Trạch Fan của Trương Quân Ninh thở phào nhẹ nhõm khi thần tượng của mình chính thức lên tiếng về mối quan hệ bới “trai hư” Khưu Trạch.

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