Netizen xứ Trung 'chao đảo' trước thông tin Trương Hàn và Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn

Chuyện tình cảm của nam diễn viên Trương Hàn luôn là đề tài được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Dù Trương Hàn từng phát sinh tình cảm với Trịnh Sảng và Cổ Lực Na Trát nhưng đến thời điểm hiện tại anh vẫn độc thân dù đã hơn 30 tuổi.

Trương Hàn và Trương Quân Ninh từng hợp tác rất ăn ý trong bộ phim 'Huyền Của Ôn Noãn'

Ngày hôm nay, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin Trương Hàn và Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn và sẽ công khai chuyện này vào tháng 10 sắp tới. Ngoài ra tài khoản này còn đưa ra một số bằng chứng chứng minh tháng 5 vừa rồi cả hai cùng nhau đi Hàn Quốc. Tại đây, họ cùng xuất hiện ở quán bar và đã bị chụp hình lại. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ xứ Trung.