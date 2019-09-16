Netizen xứ Trung 'chao đảo' trước thông tin Trương Hàn và Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn

Sao quốc tế 16/09/2019 06:48

Trương Hàn và Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn và sẽ công khai mối quan hệ trong tháng 10 đang là thông tin được quan tâm nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.

Chuyện tình cảm của nam diễn viên Trương Hàn luôn là đề tài được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Dù Trương Hàn từng phát sinh tình cảm với Trịnh Sảng và Cổ Lực Na Trát nhưng đến thời điểm hiện tại anh vẫn độc thân dù đã hơn 30 tuổi.

truong han va truong quan ninh 1
Trương Hàn và Trương Quân Ninh từng hợp tác rất ăn ý trong bộ phim 'Huyền Của Ôn Noãn'

Ngày hôm nay, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin Trương Hàn và Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn và sẽ công khai chuyện này vào tháng 10 sắp tới. Ngoài ra tài khoản này còn đưa ra một số bằng chứng chứng minh tháng 5 vừa rồi cả hai cùng nhau đi Hàn Quốc. Tại đây, họ cùng xuất hiện ở quán bar và đã bị chụp hình lại. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ xứ Trung.

truong han va truong quan ninh 2
Sau khi bộ phim được công chiếu cặp đôi đã dính tin đồn phim giả tình thật

Trước khi có tin đồn này, truyền thông Trung Quốc còn đưa tin rằng sau khi chia tay Cổ Lực Na Trát, Trương Hàn chưa tìm được ai phù hợp nên đã nối lại tình cảm với mỹ nhân Tân Cương nhưng chưa muốn công khai. Do đó, chuyện ai mới là bạn gái của Trương Hàn luôn được cộng đồng mạng quan tâm.

truong han va truong quan ninh 3
Tài khoản mạng xã hội cho biết Trương Hàn và Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn
truong han va truong quan ninh 4
Nhưng ngay sau đó phía Trương Hàn đã phủ nhận thông tin này
truong han va truong quan ninh 5
Dù từng hẹn hò với các mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ nhưng đến hiện tại Trương Hàn vẫn đang độc thân 

Trương Hàn và Trương Quân Ninh từng hợp tác khá ăn ý trong bộ phim “Huyền Của Ôn Noãn”. Sau thành công của bộ phim này, cặp đôi dính tin đồn phim giả tình thật nhưng vẫn luôn phủ nhận. Trước thông tin đã đăng ký kết hôn với Trương Quân Ninh, phía Trương Hàn tiếp tục phủ nhận đồng thời khẳng định nam diễn viên họ Trương hiện nay vẫn đang độc thân.

Trịnh Sảng rút lui khỏi làng giải trí và chuẩn bị cho việc sinh con?

Trịnh Sảng rút lui khỏi làng giải trí và chuẩn bị cho việc sinh con?

Fan hâm mộ nữ diễn viên Trịnh Sảng khá hoang mang khi có nguồn tin cho rằng cô sắp tuyên bố “hỷ sự” đồng thời rút lui khỏi showbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Hàn Cổ Lực Na Trát Trương Quân Ninh

TIN LIÊN QUAN

Trịnh Sảng rút lui khỏi làng giải trí và chuẩn bị cho việc sinh con?

Trịnh Sảng rút lui khỏi làng giải trí và chuẩn bị cho việc sinh con?

So sánh nhan sắc và tài năng của 4 mỹ nhân cùng sinh năm 92 của làng giải trí Hoa ngữ

So sánh nhan sắc và tài năng của 4 mỹ nhân cùng sinh năm 92 của làng giải trí Hoa ngữ

Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh đánh mất sự nghiệp chỉ vì hơn thua 5 đồng với ‘đồ đệ’

Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh đánh mất sự nghiệp chỉ vì hơn thua 5 đồng với ‘đồ đệ’

Netizen xứ Trung đổ gục trước nhan sắc thiên thần của Angela Baby

Netizen xứ Trung đổ gục trước nhan sắc thiên thần của Angela Baby

Nhan sắc một chín một mười của Dương Mịch và Angela Baby trong trang phục triều Thanh

Nhan sắc một chín một mười của Dương Mịch và Angela Baby trong trang phục triều Thanh

Hoảng hồn trước nhan sắc già nua của Dương Mịch vì phẫu thuật thẩm mỹ

Hoảng hồn trước nhan sắc già nua của Dương Mịch vì phẫu thuật thẩm mỹ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới