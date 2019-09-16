Netizen xứ Trung 'chao đảo' trước thông tin Trương Hàn và Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn

Trương Hàn và Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn và sẽ công khai mối quan hệ trong tháng 10 đang là thông tin được quan tâm nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.
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Chuyện tình cảm của nam diễn viên Trương Hàn luôn là đề tài được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Dù Trương Hàn từng phát sinh tình cảm với Trịnh Sảng và Cổ Lực Na Trát nhưng đến thời điểm hiện tại anh vẫn độc thân dù đã hơn 30 tuổi.
Ngày hôm nay, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin Trương Hàn và Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn và sẽ công khai chuyện này vào tháng 10 sắp tới. Ngoài ra tài khoản này còn đưa ra một số bằng chứng chứng minh tháng 5 vừa rồi cả hai cùng nhau đi Hàn Quốc. Tại đây, họ cùng xuất hiện ở quán bar và đã bị chụp hình lại. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ xứ Trung.
Trước khi có tin đồn này, truyền thông Trung Quốc còn đưa tin rằng sau khi chia tay Cổ Lực Na Trát, Trương Hàn chưa tìm được ai phù hợp nên đã nối lại tình cảm với mỹ nhân Tân Cương nhưng chưa muốn công khai. Do đó, chuyện ai mới là bạn gái của Trương Hàn luôn được cộng đồng mạng quan tâm.
Trương Hàn và Trương Quân Ninh từng hợp tác khá ăn ý trong bộ phim “Huyền Của Ôn Noãn”. Sau thành công của bộ phim này, cặp đôi dính tin đồn phim giả tình thật nhưng vẫn luôn phủ nhận. Trước thông tin đã đăng ký kết hôn với Trương Quân Ninh, phía Trương Hàn tiếp tục phủ nhận đồng thời khẳng định nam diễn viên họ Trương hiện nay vẫn đang độc thân.