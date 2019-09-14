Nhan sắc một chín một mười của Dương Mịch và Angela Baby trong trang phục triều Thanh

Mới đây nữ diễn viên Dương Mịch khiến cộng đồng mạng xứ Trung đứng ngồi không yên khi hóa thân vào nhân vật Lệnh Phi của triều Thanh. Gần 10 năm sau thành công của “Cung Tỏa Tâm Ngọc”, Dương Mịch mới có dịp được hóa thân vào các nhân vật của triều đại này.

Tạo hình Lệnh Phi của nữ diễn viên Dương Mịch nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng

Sau gần 10 năm, Dương Mịch mới lại hóa thân vào một nhân vật của triều Thanh

Mặc dù chỉ là một chương trình truyền hình nhưng ngay sau khi những tấm hình này được đăng tải, vợ cũ của Lưu Khải Uy nhận được vô số lời khen của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng ở Dương Mịch không còn sự ngây thơ, hồn nhiên như lúc đóng “Cung Tỏa Tâm Ngọc” mà thay vào đó là một hình tượng chín chắn, mặn mà.