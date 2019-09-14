Nhan sắc một chín một mười của Dương Mịch và Angela Baby trong trang phục triều Thanh

Sao quốc tế 14/09/2019 13:32

Không chịu thua kém nữ diễn viên Dương Mịch, Angela Baby cũng gây ấn tượng mạnh cho khán giả khi lần đầu khoác lên mình trang phục triều Thanh.

Mới đây nữ diễn viên Dương Mịch khiến cộng đồng mạng xứ Trung đứng ngồi không yên khi hóa thân vào nhân vật Lệnh Phi của triều Thanh. Gần 10 năm sau thành công của “Cung Tỏa Tâm Ngọc”, Dương Mịch mới có dịp được hóa thân vào các nhân vật của triều đại này.

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Tạo hình Lệnh Phi của nữ diễn viên Dương Mịch nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng
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Sau gần 10 năm, Dương Mịch mới lại hóa thân vào một nhân vật của triều Thanh

Mặc dù chỉ là một chương trình truyền hình nhưng ngay sau khi những tấm hình này được đăng tải, vợ cũ của Lưu Khải Uy nhận được vô số lời khen của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng ở Dương Mịch không còn sự ngây thơ, hồn nhiên như lúc đóng “Cung Tỏa Tâm Ngọc” mà thay vào đó là một hình tượng chín chắn, mặn mà.

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Không thua kém đàn chị, Angela Baby cũng gây bất ngờ cho khán giả khi lần đầu khoác lên người bộ trang phục triều Thanh

Sau đó ít ngày, Angela Baby lại gây bất ngờ cho khán giả truyền hình khi tham gia chương trình “Gặp Gỡ Thiên Đàn”. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh hóa thân vào nhân vật triều Thanh là Hòa Phi nương nương. Đây là lần đầu tiên cô khoác lên mình trang phục của triều đại nhà Thanh. Nhan sắc lai Tây của Angela Baby nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng xứ Trung.

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Sự dịu dàng của Hòa Phi nương nương cũng nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng xứ Trung

Nhiều người cho rằng, nhan sắc của Dương Mịch và Angela Baby không thua kém gì nhau khi cùng xuyên không trở về triều Thanh. Ở Dương Mịch có sự chín chắn, mặn mà thì ở Angela Baby lại có sự ôn nhu, dịu dàng. Nếu như cả hai diễn viên cùng tham gia một bộ phim cung đấu thì chắc chắn nhan sắc một chín một mười của họ là yếu tố đầu tiên để thu hút khán giả xem truyền hình.

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Từ khóa:   Angela Baby Dương Mịch Lệnh Phi

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