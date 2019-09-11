Angela Baby lần đầu bộc bạch về cuộc hôn nhân sóng gió với Huỳnh Hiểu Minh

Thời gian vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tục đối diện với tin đồn hôn nhân rạn nứt. Mới đây, bà mẹ một con đã có những chia sẻ đầu tiên trên mặt báo.

Thời gian vừa qua, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn dính tin đồn hôn nhân rạn nứt. Thậm chí, có nguồn tin còn cho rằng cả hai đã chính thức ly hôn nhưng vì lợi ích kinh tế dính liền với nhau nên không dám công khai sự việc này. Trong khi đó, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh lại rất ít khi xuất hiện cùng nhau khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng tan vỡ là hoàn toàn có cơ sở. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tiếp vướng tin đồn hôn nhân trục trặc suốt thời gian qua Mặc dù Huỳnh Hiểu Minh đã nhiều lần khẳng định hôn nhân của mình vẫn ổn nhưng lời khẳng định này chỉ càng "đổ thêm dầu vào lửa". Về phần mình, Angela Baby không nói nhiều mà chỉ ngầm phủ nhận bằng cách thường xuyên xuất hiện bên mẹ chồng, nói cười vô cùng thoải mái.

Angela Baby lần đầu tiên chia sẻ suy nghĩ của mình về những tin đồn thất thiệt liên quan đến bản thân và hôn nhân Mới đây, khi trả lời phỏng vấn một tạp chí nổi tiếng, Angela Baby đã nói về những tin đồn liên quan đến hôn nhân: “Thật ra khi xem được những tin đồn thái quá liên quan đến bản thân, tôi đều xem đó như là câu chuyện cười gửi cho mọi người trong ê-kíp xem. Có một vài thông tin tôi cảm thấy rất giống với kịch bản. Vậy nhưng những tin đồn nực cười này truyền đi truyền lại tất nhiên sẽ có người tin, đến nỗi một số người bạn mới quen cũng hỏi tôi đó có phải sự thật không?”. Cô luôn xem những tin đồn đó là những câu chuyện cười và gửi cho ê-kíp cùng xem Bên cạnh đó, Angela Baby cũng nhắc đến con trai Tiểu Hải Miên với nụ cười đầy hạnh phúc. Theo Angela Baby, mỗi khi không thể nhìn thấy con trai, cô vô cùng nhớ con. Thời gian nghỉ ngơi, cô lập tức nghĩ đến việc được ở bên cạnh chăm sóc con trai.

Angela Baby gián tiếp phủ nhận tin đồn hôn nhân không hạnh phúc trong bài phỏng vấn này Kết thúc bài phỏng vấn, Angela Baby đặc biệt nhấn mạnh một câu: “Cuộc sống là của chính bản thân mình. Đừng vì người khác hiểu lầm mà từ bỏ, hãy tiếp tục phấn đấu theo phương hướng mà mình cho là đúng”. Những chia sẻ của bà xã Huỳnh Hiểu Minh khiến người hâm mộ cặp đôi phần nào yên tâm về hôn nhân của thần tượng.

Huỳnh Hiểu Minh bị tố mượn vương miện bạc tỷ để cầu hôn Angela Baby nhưng không muốn trả Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby bị một tài khoản mạng bóc mẽ chuyện đi mượn vương miện tiền tỷ để cầu hôn nhưng không muốn trả lại.

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