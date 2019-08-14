Cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby sẽ tuyên bố ly hôn trong tuần này?

Thông tin cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ tuyên bố ly hôn trong tuần này được trang QQ của Trung Quốc đăng tải và ngay lập tức nhận được sự chú ý của nhiều người.

Thời gian vừa qua, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tiếp vướng phải tin đồn hôn nhân rạn nứt. Thậm chí có nguồn tin cho rằng cả hai đã ly hôn nhưng vì có liên quan đến lợi ích kinh tế nên chưa thể công khai.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trong hôn lễ thế kỷ của mình

Hơn 1 năm trở lại đây, chuyện tình cảm giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn là chủ đề bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Dù Huỳnh Hiểu Minh cố gắng phủ nhận nhưng phía Angela Baby lại khá thờ ơ. Sau khi có tin đồn hôn nhân trục trặc, Angela Baby thường xuất hiện một mình mà không có chồng đi cùng. Cả hai không còn tương tác trên mạng xã hội nhiều như trước đây nữa khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng thực sự có vấn đề.

Cặp đôi liên tiếp vướng phải tin đồn hôn nhân trục trặc suốt thời gian qua

Thời gian vừa qua Huỳnh Hiểu Minh liên tiếp vướng phải tin đồn phản bội Angela Baby, thường xuyên đến hộp đêm và ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Không chỉ vậy, nam tài tử họ Huỳnh còn có tính cách gia trưởng khiến Angela Baby không thể sống chung.

Angela Baby luôn né tránh và không tương tác trên mạng xã hội với Huỳnh Hiểu Minh

Nhiều nguồn tin cho hay, Huỳnh Hiểu Minh là người đàn ông rất gia trưởng nên Angela Baby không thể tiếp tục chung sống

Ngày hôm nay, trang QQ của Trung Quốc đưa tin, một tài khoản mạng xã hội tiết lộ trong tuần này cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby sẽ công khai thông báo ly hôn. Thời gian cụ thể có thể vào ngày thứ 5 hoặc thứ 6. Thông tin này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ fan hâm mộ của cặp đôi. Hiện nay phía Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào cho sự việc này.

Hình tượng người chồng quốc dân của Huỳnh Hiểu Minh sụp đổ khi bị phát hiện cặp kè nhiều gái trẻ Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh lại bị cư dân mạng bóc phốt chuyện bỏ bê vợ con để ăn chơi thâu đêm với nhiều gái trẻ tại quán karaoke.

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