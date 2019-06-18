Huỳnh Hiểu Minh mất ngủ vì Angela Baby gặp động đất ở Tứ Xuyên

Sao quốc tế 18/06/2019 09:16

Từ Tứ Xuyên, Angela Baby đã báo tin bình an tới người thân, fan hâm mộ đồng thời chia sẻ những gì mình đã trải qua từ trận động đất này.

Một trận động đất 6 độ rích-te cùng nhiều dư chấn đã xảy ra vào lúc 22 giờ 55 phút ngày 17/6/2019 tại Tứ Xuyên (Trung Quốc). Hiện tại thiệt hại của trận động đất này vẫn chưa được thống kê đầy đủ nhưng theo một số thông tin ban đầu, có nhiều người thương vong.

Huỳnh Hiểu Minh mất ngủ vì Angela Baby gặp động đất ở Tứ Xuyên - Ảnh 1

Huỳnh Hiểu Minh mất ngủ vì Angela Baby gặp động đất ở Tứ Xuyên - Ảnh 2
Angela Baby rất sợ hãi khi trải qua trận động đất lần này tại Tứ Xuyên

Hôm qua, Angela Baby và nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ khác có chương trình hoạt động tại tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi trận động đất xảy ra, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã đăng trên trang cá nhân của mình báo tin bình an. Theo đó, cô đã phải chạy hơn 20 tầng xuống đất khi phát hiện động đất. Dù còn rất sợ hãi, cô vẫn cầu nguyện cho mọi người được bình an.

Huỳnh Hiểu Minh mất ngủ vì Angela Baby gặp động đất ở Tứ Xuyên - Ảnh 3
Huỳnh Hiểu Minh không ngủ để theo dõi và cầu bình an cho mọi người

Cùng lúc đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng đăng trên trang cá nhân của mình với tâm trạng rất lo lắng. Nam tài tử họ Huỳnh cầu bình an cho người dân ở nơi xảy ra động đất. Thậm chí, anh còn thức cả đêm để theo dõi sự kiện này.

Huỳnh Hiểu Minh mất ngủ vì Angela Baby gặp động đất ở Tứ Xuyên - Ảnh 4
Không chỉ vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh, nhiều ngôi sao nổi tiếng Hoa ngữ cũng cầu mong bình an cho mọi người

Ngay sau khi thông báo động đất ở Tứ Xuyên được phát đi, nhiều ngôi sao lớn của làng giải trí Hoa ngữ như: Lưu Đào, Nghê Ni, Châu Đông Vũ, Lý Tiểu Lộ, Tưởng Bách Nhiên… đều gửi đi lời cầu nguyện bình an tới mọi người.

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Từ khóa:   Động đất Tứ Xuyên Angela Baby Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh

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