Cùng ngắm lại những tạo hình cổ trang kinh điển của Dương Mịch khiến bao người say mê

Sau thành công của vai diễn Quách Tương trong bộ phim “Tân Thần Điêu Đại Hiệp”, Dương Mịch vượt qua nhiều diễn viên nổi tiếng khác như Phạm Băng Băng hay Lưu Diệc Phi để trở thành Vương Chiêu Quân trong bộ phim cùng tên.

Vương Chiêu Quân do Dương Mịch thủ vai làm say đắm lòng người. Đôi mắt biết cười cùng sự trẻ trung của cô gái 20 tuổi Dương Mịch đã hoàn toàn chinh phục được những khán giả khó tính nhất. Đây được xem là một trong những vai diễn kinh điển trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Mịch.

“Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3” là bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Dương Mịch, Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Đường Yên, Lưu Thi Thi… Trong bộ phim này Dương Mịch hóa vào nhân vật Tịch Dao. Vẻ đẹp thanh khiết nhưng nặng trĩu nỗi buồn của Tịch Dao đã được Dương Mịch thể hiện vô cùng thành công.

Tạo hình nhân vật Tịch Dao của Dương Mịch luôn giữ vị trí đầu tiên trong danh sách tạo hình cổ trang kinh điển của cô

“Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3” cũng mang đến thành công cho dàn diễn viên tham gia bộ phim. Đặc biệt tạo hình Tịch Dao của Dương Mịch cũng được đánh giá là một trong những tạo hình cổ trang kinh điển của nữ diễn viên họ Dương.

Lạc Tình Xuyên

“Cung Tỏa Tâm Ngọc” được đánh giá là bộ phim đỉnh cao trong sự nghiệp của Dương Mịch. Mặc dù là bộ phim xuyên không nhưng tạo hình triều đại nhà Thanh của Dương Mịch trong vai diễn này cũng được xếp vào danh sách những tạo hình cổ trang kinh điển.

Dương Mịch hóa thân vào nhân vật Lạc Tình Xuyên trong 'Cung Tỏa Tâm Ngọc'

Với vai diễn Lạc Tình Xuyên trong “Cung Tỏa Tâm Ngọc”, Dương Mịch được xếp vào hàng những tiểu Hoa Đán của màn ảnh nhỏ Trung Quốc lúc bấy giờ.

Phong Tình Tuyết

Năm 2014 bộ phim “Cổ Kiếm Kỳ Đàm” của Dương Mịch làm mưa làm gió trên thị trường phim truyền hình Hoa ngữ. Bộ phim này còn là bàn đạp cho nhiều diễn viên khác phát triển sự nghiệp như: Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình, Địch Lệ Nhiệt Ba…

Bộ phim 'Cổ Kiếm Kỳ Đàm' từng làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh Hoa ngữ

Tạo hình nhân vật Phong Tình Tuyết của Dương Mịch trong “Cổ Kiếm Kỳ Đàm” cũng được đánh giá là một trong những tạo hình cổ trang kinh điển trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Bạch Thiển

Năm 2017 bộ phim cổ trang “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” trở thành một hiện tượng phim truyền hình Trung Quốc khi luôn dẫn đầu trên các bảng xếp hạng. Đây là bộ phim giúp sự nghiệp của Dương Mịch bước lên một tầm cao mới.

Nhan sắc Bạch Thiển Thượng Thần qua sự thể hiện xuất sắc của Dương Mịch làm say đắm người xem

Nhân vật Bạch Thiển của Dương Mịch trong bộ phim này cũng được xếp vào danh sách những tạo hình cổ trang kinh điển nhất của nữ diễn viên họ Dương.