‘Bom sex Đài Loan’ Lâm Chí Linh bất ngờ tuyên bố kết hôn ở tuổi 45

Mới đây, chân dài số một xứ Đài Lâm Chí Linh vừa xác nhận đã kết hôn ở tuổi 45 với bạn trai người Nhật kém cô 7 tuổi.

Những giờ qua cộng đồng mạng Hoa ngữ sôi sục bởi thông tin Lâm Chí Linh đã kết hôn. Người đẹp Đài Loan xác nhận kết hôn với nam ca sĩ Nhật Bản Akira, kém cô 7 tuổi.

Lâm Chí Linh và Akira cùng xác nhận mối quan hệ hiện tại của hai người

Trên trang cá nhân của mình, Lâm Chí Linh chia sẻ: “Tình yêu và lòng dũng cảm, tôi đã kết hôn rồi. Có được tình cảm và sự ủng hộ của mọi người tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc”. Và ngay sau đó, Akira cũng đăng một bài khá dài trên mạng xã hội xác nhận hai người quen nhau đã được 8 năm và chính thức hẹn hò từ cuối năm ngoái. Cuối bài viết nam ca sĩ người Nhật còn khẳng định mình nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Lâm Chí Linh.

Chân dài số một Đài Loan kết thúc cuộc sống độc thân ở tuổi 45

Với tuyên bố này, chuyện tình tan tan hợp hợp giữa Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc suốt 17 năm qua đã chính thức kết thúc. Sau khi xác nhận thông tin này, Ngôn Thừa Húc cũng gửi lời chúc phúc đến bạn gái cũ: “Chúc mừng hai người”.

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