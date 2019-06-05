Đăng tin sỉ nhục Lưu Thi Thi, fan hâm mộ Trần Vỹ Đình nhận án thích đáng

Thời gian trước đây, một tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải những thông tin không hay và có phần ảnh hưởng đến danh tiếng của Lưu Thi Thi trên mạng xã hội. Bà xã của Ngô Kỳ Long đã ủy quyền cho luật sư khởi kiện người này.

Lưu Thi Thi bị fan hâm mộ Trần Vỹ Đình bôi nhọ trên mạng xã hội

Cụ thể trên trang cá nhân của mình, cô gái sinh năm 1988 hiện sống tại Hàng Châu tên Từ Á liên tiếp đăng những thông tin sai sự thật về Lưu Thi Thi. Cô gái này còn dùng những lời lẽ khiếm nhã ám chỉ việc Lưu Thi Thi không thể mang thai. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cũng như tinh thần của nữ diễn viên họ Lưu.