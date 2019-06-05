Đăng tin sỉ nhục Lưu Thi Thi, fan hâm mộ Trần Vỹ Đình nhận án thích đáng

Sao quốc tế 05/06/2019 14:48

Dùng nhiều lời lẽ không hay để ám chỉ việc Lưu Thi Thi không thể mang thai, một fan hâm mộ của Trần Vỹ Đình đã bị phạt gần 350 triệu đồng.

Thời gian trước đây, một tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải những thông tin không hay và có phần ảnh hưởng đến danh tiếng của Lưu Thi Thi trên mạng xã hội. Bà xã của Ngô Kỳ Long đã ủy quyền cho luật sư khởi kiện người này.

Đăng tin sỉ nhục Lưu Thi Thi, fan hâm mộ Trần Vỹ Đình nhận án thích đáng - Ảnh 1
Lưu Thi Thi bị fan hâm mộ Trần Vỹ Đình bôi nhọ trên mạng xã hội

Cụ thể trên trang cá nhân của mình, cô gái sinh năm 1988 hiện sống tại Hàng Châu tên Từ Á liên tiếp đăng những thông tin sai sự thật về Lưu Thi Thi. Cô gái này còn dùng những lời lẽ khiếm nhã ám chỉ việc Lưu Thi Thi không thể mang thai. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cũng như tinh thần của nữ diễn viên họ Lưu.

Đăng tin sỉ nhục Lưu Thi Thi, fan hâm mộ Trần Vỹ Đình nhận án thích đáng - Ảnh 2
Bà xã Ngô Kỳ Long đã ủy quyền cho luật sư khởi kiện người phỉ báng

Phía Lưu Thi Thi đã khởi kiện cô gái họ Từ vào tháng 7/2018. Từ Á tự nhận mình là fan hâm mộ của nam diễn viên Trần Vỹ Đình. Do Lưu Thi Thi đảm nhận vai chính trong bộ phim “Túy Linh Lung” khiến fan của cả hai nhiều lần tranh cãi nên cô gái này đã đăng bài bôi nhọ Lưu Thi Thi.

Đăng tin sỉ nhục Lưu Thi Thi, fan hâm mộ Trần Vỹ Đình nhận án thích đáng - Ảnh 3
Bất mãn việc Lưu Thi Thi đóng nữ chính trong 'Túy Linh Lung' nên Từ Á đã bôi nhọ nữ diễn viên họ Lưu

Sau một thời gian, cuối cùng tòa án cũng đưa ra khung hình phạt thích đáng cho bị cáo. Theo đó, Từ Á phải đăng bài xin lỗi Lưu Thi Thi trên báo chí liên tiếp 15 ngày, đồng thời chịu mọi án phí và bồi thường tổn thất tinh thần cho Lưu Thi Thi là 10 vạn tệ (khoảng 350 triệu đồng).

Đăng tin sỉ nhục Lưu Thi Thi, fan hâm mộ Trần Vỹ Đình nhận án thích đáng - Ảnh 4
Lưu Thi Thi đã dùng đến pháp luật để bảo vệ danh dự của mình

Hành động của Lưu Thi Thi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ. 

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long lưu thi thi Trần Vỹ Đình

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