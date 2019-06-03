Dương Mịch lần đầu hé lộ lý do vì sao không giành quyền nuôi con sau khi ly hôn

Dương Mịch là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Để có được thành công, cô đã phải nỗ lực rất nhiều. Sự nghiệp thành công là vậy nhưng hôn nhân của Dương Mịch lại không được suôn sẻ như bao người khác.

Từng là cặp đôi được yêu mến nhất Cbiz, cuối năm 2018 Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố ly hôn

Cuối năm 2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố đã ly hôn trong hòa bình và cùng chăm sóc bé Tiểu Gạo Nếp. Dương Mịch nhường lại quyền nuôi con cho chồng cũ. Ngay thời điểm đó, có nhiều ý kiến chỉ trích Dương Mịch vì lo phát triển sự nghiệp mà bỏ bê con cái.