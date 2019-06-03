Dương Mịch lần đầu hé lộ lý do vì sao không giành quyền nuôi con sau khi ly hôn

Sao quốc tế 03/06/2019 10:08

Từng bị chỉ trích tham công tiếc việc mà bỏ rơi con cái, mới đây Dương Mịch đã hé lộ lý do cô không nhận nuôi con sau khi ly hôn.

Dương Mịch là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Để có được thành công, cô đã phải nỗ lực rất nhiều. Sự nghiệp thành công là vậy nhưng hôn nhân của Dương Mịch lại không được suôn sẻ như bao người khác.

Dương Mịch lần đầu hé lộ lý do vì sao không giành quyền nuôi con sau khi ly hôn - Ảnh 1
Từng là cặp đôi được yêu mến nhất Cbiz, cuối năm 2018 Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố ly hôn

Cuối năm 2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố đã ly hôn trong hòa bình và cùng chăm sóc bé Tiểu Gạo Nếp. Dương Mịch nhường lại quyền nuôi con cho chồng cũ. Ngay thời điểm đó, có nhiều ý kiến chỉ trích Dương Mịch vì lo phát triển sự nghiệp mà bỏ bê con cái.

Dương Mịch lần đầu hé lộ lý do vì sao không giành quyền nuôi con sau khi ly hôn - Ảnh 2
Sau khi ly hôn, Dương Mịch tập trung toàn bộ cho công việc, Lưu Khải Uy thường xuyên ở Hong Kong chăm sóc con gái

Gần đây, khi trả lời phỏng vấn, Dương Mịch đã hé lộ lý do khiến cô từ bỏ quyền nuôi con. Không đi trực tiếp vào vấn đề giành quyền nuôi con, Dương Mịch khéo léo chia sẻ quan điểm về giáo dục con cái: “Cần phải tôn trọng lựa chọn của con, hy vọng con có được cuộc sống mà chúng mong muốn”.

Dương Mịch lần đầu hé lộ lý do vì sao không giành quyền nuôi con sau khi ly hôn - Ảnh 3
Dương Mịch hé lộ lý do vì sao cô không giành quyền nuôi con với chồng cũ

Đối với Dương Mịch, mặc dù con gái còn nhỏ nhưng cũng là một cá thể độc lập, có quyền lựa chọn riêng của mình. Cô tôn trọng mọi quyết định của cô con gái nhỏ.

Dương Mịch lần đầu hé lộ lý do vì sao không giành quyền nuôi con sau khi ly hôn - Ảnh 4
Dương Mịch tôn trọng mọi quyết định của cô con gái nhỏ

Thông qua câu trả lời này, Dương Mịch ngầm hé lộ lý do vì sao cô không giành quyền nuôi con. Không phải vì cô không cần Tiểu Gạo Nếp mà do con gái lựa chọn sống ở Hong Kong. Từ nhỏ đã lớn lên tại đây nên con gái Dương Mịch không nỡ rời xa nơi thân thuộc này, càng không muốn rời xa bạn bè và những người thân quen.

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Đây là lần đầu tiên Dương Mịch và Lưu Khải Uy cùng nhau tổ chức sinh nhật cho bé Tiểu Gạo Nếp sau khi chính thức "đường ai nấy đi".

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