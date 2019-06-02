Sau khi bị bà trùm làng giải trí Hong Kong bóc mẽ là người ít học và mắc bệnh tâm thần, vợ cũ của Tạ Đình Phong đã có màn đáp trả sâu cay.

Mới đây Trương Bá Chi bị nhiều trang báo giải trí Hoa ngữ đưa tin là người nghiện nói dối, những câu trả lời của cô trên sóng truyền hình bị cho là thiếu logic và phóng đại. Gần đây Trương Bá Chi nhiều lần bị bóc mẽ vì nói dối trên sóng truyền hình Từ đây nhiều người chỉ trích vợ cũ Tạ Đình Phong, đồng thời hoài nghi về những thông tin cô đưa ra trước đây. Cụ thể Trương Bá Chi từng nói rằng trước khi sinh đứa con thứ hai cô từng bị sảy thai 4 lần. Không ít người cho rằng trong vòng 2 năm mà Trương Bá Chi bị sảy thai 4 lần là điều khó tin.

Chưa hết, bà trùm làng giải trí Hong Kong Trần Lam tiếp tục đăng đàn chỉ trích Trương Bá Chi. Theo bà, Trương Bá Chi là một cao thủ trong việc nói dối, những lời cô nói không hề thông qua bộ não để suy nghĩ. Bà Trần Lam mỉa mai Trương Bá Chi là người ít học và bị bệnh tâm thần Vợ Hướng Hoa Cường còn mỉa mai rằng: “Cô ta ít học, còn không biết một ngày có 24 tiếng, tư duy logic cũng loạn xạ”. Bà cho rằng, do cuộc sống của Trương Bá Chi từng trải qua nhiều biến cố nên tâm lý có vấn đề, nói dối thành nghiện.

Những chia sẻ của bà Trần Lam trên trang cá nhân ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều người. Có người cho rằng bà trùm làng giải trí vẫn chưa thể tha thứ cho Trương Bá Chi vì trong quá khứ nữ diễn viên họ Trương từng đắc tội với bà. Cách mỉa mai của bà Trần Lam với Trương Bá Chi được mọi người đánh giá là quá lố. Trương Bá Chi đăng ảnh khi còn nhỏ của mình kèm lời nhắn nhủ nhẹ nhàng đến bà trùm làng giải trí Hong Kong Đáp trả những lời lẽ mỉa mai của Trần Lam, đúng ngày 1/6, Trương Bá Chi đăng tải những tấm hình thuở bé của mình trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Mãi mãi cảm ơn cuộc sống. Trái tim có được sự lương thiện, khoan dung mới có thể mãi mãi trẻ trung. Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ”. Nhiều người cho rằng, Trương Bá Chi đang muốn dùng hai từ “lương thiện” và “khoan dung” để đáp trả bài viết của bà trùm làng giải trí Hong Kong.

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