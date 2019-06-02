Bị bà trùm làng giải trí chê ít học và bị tâm thần, Trương Bá Chi đáp trả thâm thúy

Sao quốc tế 02/06/2019 06:33

Sau khi bị bà trùm làng giải trí Hong Kong bóc mẽ là người ít học và mắc bệnh tâm thần, vợ cũ của Tạ Đình Phong đã có màn đáp trả sâu cay.

Mới đây Trương Bá Chi bị nhiều trang báo giải trí Hoa ngữ đưa tin là người nghiện nói dối, những câu trả lời của cô trên sóng truyền hình bị cho là thiếu logic và phóng đại.

Bị bà trùm làng giải trí chê ít học và bị tâm thần, Trương Bá Chi đáp trả thâm thúy - Ảnh 1
Gần đây Trương Bá Chi nhiều lần bị bóc mẽ vì nói dối trên sóng truyền hình

Từ đây nhiều người chỉ trích vợ cũ Tạ Đình Phong, đồng thời hoài nghi về những thông tin cô đưa ra trước đây. Cụ thể Trương Bá Chi từng nói rằng trước khi sinh đứa con thứ hai cô từng bị sảy thai 4 lần. Không ít người cho rằng trong vòng 2 năm mà Trương Bá Chi bị sảy thai 4 lần là điều khó tin.

Chưa hết, bà trùm làng giải trí Hong Kong Trần Lam tiếp tục đăng đàn chỉ trích Trương Bá Chi. Theo bà, Trương Bá Chi là một cao thủ trong việc nói dối, những lời cô nói không hề thông qua bộ não để suy nghĩ.

Bị bà trùm làng giải trí chê ít học và bị tâm thần, Trương Bá Chi đáp trả thâm thúy - Ảnh 2
Bà Trần Lam mỉa mai Trương Bá Chi là người ít học và bị bệnh tâm thần

Vợ Hướng Hoa Cường còn mỉa mai rằng: “Cô ta ít học, còn không biết một ngày có 24 tiếng, tư duy logic cũng loạn xạ”. Bà cho rằng, do cuộc sống của Trương Bá Chi từng trải qua nhiều biến cố nên tâm lý có vấn đề, nói dối thành nghiện.

Những chia sẻ của bà Trần Lam trên trang cá nhân ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều người. Có người cho rằng bà trùm làng giải trí vẫn chưa thể tha thứ cho Trương Bá Chi vì trong quá khứ nữ diễn viên họ Trương từng đắc tội với bà. Cách mỉa mai của bà Trần Lam với Trương Bá Chi được mọi người đánh giá là quá lố.

Bị bà trùm làng giải trí chê ít học và bị tâm thần, Trương Bá Chi đáp trả thâm thúy - Ảnh 3Bị bà trùm làng giải trí chê ít học và bị tâm thần, Trương Bá Chi đáp trả thâm thúy - Ảnh 4

Bị bà trùm làng giải trí chê ít học và bị tâm thần, Trương Bá Chi đáp trả thâm thúy - Ảnh 5
Trương Bá Chi đăng ảnh khi còn nhỏ của mình kèm lời nhắn nhủ nhẹ nhàng đến bà trùm làng giải trí Hong Kong

Đáp trả những lời lẽ mỉa mai của Trần Lam, đúng ngày 1/6, Trương Bá Chi đăng tải những tấm hình thuở bé của mình trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Mãi mãi cảm ơn cuộc sống. Trái tim có được sự lương thiện, khoan dung mới có thể mãi mãi trẻ trung. Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ”. Nhiều người cho rằng, Trương Bá Chi đang muốn dùng hai từ “lương thiện” và “khoan dung” để đáp trả bài viết của bà trùm làng giải trí Hong Kong.

Đẳng cấp ngôi sao của Phạm Băng Băng một lần nữa lại khiến dân tình phải xuýt xoa

Đẳng cấp ngôi sao của Phạm Băng Băng một lần nữa lại khiến dân tình phải xuýt xoa

Xuất hiện sau chuyến từ thiện tại Tây Tạng, "nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng lại trở thành chủ đề hot nhất trên các trang mạng xã hội Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi Trương Bá Chi scandal giải trí Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Đẳng cấp ngôi sao của Phạm Băng Băng một lần nữa lại khiến dân tình phải xuýt xoa

Đẳng cấp ngôi sao của Phạm Băng Băng một lần nữa lại khiến dân tình phải xuýt xoa

Để lấy lòng gia đình chồng, ‘bom sex gốc Việt’ khao khát sinh con cho chồng trẻ ở tuổi 49

Để lấy lòng gia đình chồng, ‘bom sex gốc Việt’ khao khát sinh con cho chồng trẻ ở tuổi 49

Sau nghi án ngoại tình của Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu gửi lời chúc ngọt ngào tới vợ

Sau nghi án ngoại tình của Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu gửi lời chúc ngọt ngào tới vợ

Bác sĩ phụ sản xin lỗi Ngô Kỳ Long sau khi anh bị chỉ trích keo kiệt với Lưu Thi Thi

Bác sĩ phụ sản xin lỗi Ngô Kỳ Long sau khi anh bị chỉ trích keo kiệt với Lưu Thi Thi

Hết yêu thành hận, Huỳnh Hiểu Minh chặn mọi tài nguyên giải trí của Angela Baby?

Hết yêu thành hận, Huỳnh Hiểu Minh chặn mọi tài nguyên giải trí của Angela Baby?

Chia sẻ từng sảy thai 4 lần trước khi sinh con thứ 2, Trương Bá Chi bị tố nói dối không chớp mắt

Chia sẻ từng sảy thai 4 lần trước khi sinh con thứ 2, Trương Bá Chi bị tố nói dối không chớp mắt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 8 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới