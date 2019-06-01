Đẳng cấp ngôi sao của Phạm Băng Băng một lần nữa lại khiến dân tình phải xuýt xoa

Ngày 31/5, Phạm Băng Băng gây bất ngờ cho người hâm mộ khi xuất hiện tại một sự kiện cùng Liễu Nham, Trương Tịnh Dĩnh, Mạnh Phi. Dù mới tái xuất trở lại nhưng cô vẫn có được vị trí ngồi trung tâm tại sự kiện này.

Hình của Phạm Băng Băng đã bị xóa khỏi poster khi có thông tin cô không thể tham gia sự kiện này

Ngay trước khi sự kiện bắt đầu, poster chính của chương trình đã bị chỉnh sửa, hình của Phạm Băng Băng đã bị xóa khỏi poster. Vậy nhưng sau đó nữ diễn viên họ Phạm đã xuất hiện và ngay lập tức sự kiện này trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ.