Đẳng cấp ngôi sao của Phạm Băng Băng một lần nữa lại khiến dân tình phải xuýt xoa

Xuất hiện sau chuyến từ thiện tại Tây Tạng, "nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng lại trở thành chủ đề hot nhất trên các trang mạng xã hội Trung Quốc.
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Ngày 31/5, Phạm Băng Băng gây bất ngờ cho người hâm mộ khi xuất hiện tại một sự kiện cùng Liễu Nham, Trương Tịnh Dĩnh, Mạnh Phi. Dù mới tái xuất trở lại nhưng cô vẫn có được vị trí ngồi trung tâm tại sự kiện này.
Ngay trước khi sự kiện bắt đầu, poster chính của chương trình đã bị chỉnh sửa, hình của Phạm Băng Băng đã bị xóa khỏi poster. Vậy nhưng sau đó nữ diễn viên họ Phạm đã xuất hiện và ngay lập tức sự kiện này trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ.
Phạm Băng Băng diện nguyên "cây đen" nhưng vẫn thể hiện được khí chất ngôi sao cùng nhan sắc đỉnh cao của mình. Dù đã vào chỗ ngồi, Phạm Băng Băng vẫn được nhiều vệ sĩ đứng xung quanh bảo vệ.
Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Phạm Băng Băng trước truyền thông sau chuyến từ thiện Tây Tạng vừa qua. Nhiều antifan cho rằng, cô lợi dụng việc làm từ thiện để tẩy trắng hình ảnh và dễ dàng quay trở lại showbiz hơn. Dù lý do là gì đi chăng nữa, vẫn không thể phủ nhận nhan sắc đỉnh cao của "nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng.