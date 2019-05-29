Trương Bá Chi liên tiếp bị netizen bóc phốt "nói dối thành thói" ngay trên sóng truyền hình.

Mới đây, khi tham gia một chương trình, Trương Bá Chi tiết lộ: “Tôi chưa từng ăn thịt bao giờ, từ trước đến nay tôi chỉ ăn chay mà thôi”. MC và khán giả vô cùng bất ngờ với tuyên bố này của cô.

Trương Bá Chi cho biết mình chưa ăn thịt bao giờ và biểu cảm thảng thốt của MC

Câu nói này của vợ cũ Tạ Đình Phong khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng. Là một người bình thường, từ nhỏ đến lớn sao có thể chưa một lần ăn thịt? Từ đây, netizen đã tìm ra vô số bằng chứng cho sở thích nói dối không chớp mắt của Trương Bá Chi.

Trước đây, Trương Bá Chi từng cho biết mình từng ngủ liên tiếp 16 ngày liền mà không thức dậy

Năm 2018, khi tham gia chương trình “Vương bài đối vương bài”, Trương Bá Chi tiết lộ một bí mật khá phi lý là cô từng ngủ một mạch 16 ngày không tỉnh dậy. Khi MC hỏi không tỉnh dậy thì làm sao đi vệ sinh, người đẹp im lặng.

Giờ đây nhiều người hoài nghi về tính chân thực của câu chuyện Trương Bá Chi từng sảy thai 4 lần trước khi sinh con thứ 2 cho Tạ Đình Phong

Vì nói dối quá nhiều lần, cộng đồng mạng quay sang hoài nghi tính chân thực của sự việc Trương Bá Chi từng sảy thai 4 lần trước khi sinh con trai thứ 2. Nhiều người cho rằng, vợ cũ của Tạ Đình Phong nói dối như cuội nên việc dựng chuyện là điều hoàn toàn có thể.

Sau sinh Lưu Thi Thi mâu thuẫn với mẹ chồng, Ngô Kỳ Long bị tố keo kiệt? Truyền thông Đài Loan đưa tin Lưu Thi Thi bị trầm cảm sau sinh, đặc biệt mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng sâu sắc.

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