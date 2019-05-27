Lộ bụng to bất thường, Phạm Băng Băng bị nghi có bầu, chuẩn bị lên xe hoa

Không chỉ khoe khéo nhẫn kim cương, Phạm Băng Băng còn để lộ bụng to bất thường. Nhiều người cho rằng cô đang mang thai với bạn trai Lý Thần.

Năm 2015, Lý Thần – Phạm Băng Băng công khai mối quan hệ. Những tưởng cặp đôi sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ nhưng đến nay đám cưới được mong đợi này vẫn chưa diễn ra.

Fan hâm mộ luôn chờ đợi đám cưới hoành tráng của cặp đôi Phạm Băng Băng - Lý Thần

Trước khi bê bối trốn thuế của Phạm Băng Băng bị phanh phui, tình cảm của cặp đôi vẫn nồng thắm. Vậy nhưng sau khi nữ diễn viên họ Phạm bị điều tra về tội trốn thuế, luôn có tin đồn cho rằng cả hai đã chia tay.

Hiện nay, Phạm Băng Băng đã sẵn sàng quay trở lại showbiz. Cô đi từ thiện và tham gia một vài sự kiện để thăm dò dư luận. Về phía mình, Lý Thần luôn quan tâm và cùng bạn gái vượt qua mọi sóng gió.

Phạm Băng Băng xuất hiện sau khi phải điều trị do sức khỏe có vấn đề trong chuyến từ thiện tại Tây Tạng

Mới đây, Phạm Băng Băng bị bắt gặp đang đi dùng bữa tối cùng nhân viên của mình. Người đẹp họ Phạm mặc áo màu vàng, đội mũ khá trẻ trung. Tâm trạng của Phạm Băng Băng khá vui vẻ, cô liên tục khoác vai nói chuyện với trợ lý của mình.

Không những khoe khéo nhẫn kim cương, Phạm Băng Băng còn để lộ vòng hai lớn bất thường

Đặc biệt, trên tay Phạm Băng Băng có đeo chiếc nhẫn kim cương mà Lý Thần cầu hôn hôn trước đây. Bên cạnh đó, những người tinh mắt còn phát hiện bụng của cô lớn bất thường, làm dấy lên tin đồn cô nàng đang mang thai và chuẩn bị đám cưới vào một ngày không xa. Hiện tại, phía Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào trước thông tin này.

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