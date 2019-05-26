Chỉ vì một câu nói, Dương Mịch bị cho là đang ‘đá xéo’ Phạm Băng Băng

Sau gần 1 năm bị điều tra trốn thuế và phải đóng thuế gần 900 triệu tệ, Phạm Băng Băng đã có những động thái mới nhất để quay trở lại showbiz.

Phạm Băng Băng 'ở ẩn' gần 1 năm sau khi bị điều tra trốn thuế

Gần 1 năm qua, Phạm Băng Băng dường như không xuất hiện trước giới truyền thông, cô không tham gia sự kiện hay bất kỳ chương trình truyền hình nào. Thậm chí khi mở thẩm mỹ viện tại Bắc Kinh, người đẹp họ Phạm cũng không lộ diện mặc dù cũng có mặt.