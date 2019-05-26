Chỉ vì một câu nói, Dương Mịch bị cho là đang ‘đá xéo’ Phạm Băng Băng

Mới đây vợ cũ của Lưu Khải Uy lại trở thành tâm điểm của truyền thông khi được cho là ‘đá xéo’ Phạm Băng Băng trong một bài phỏng vấn.
- Bị Huỳnh Tâm Dĩnh 'cắm sừng', Mã Quốc Minh thề sẽ không bao giờ yêu con gái Hong Kong nữa
- ‘Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ khoe body đáng ngưỡng mộ ở tuổi 51
Sau gần 1 năm bị điều tra trốn thuế và phải đóng thuế gần 900 triệu tệ, Phạm Băng Băng đã có những động thái mới nhất để quay trở lại showbiz.
Gần 1 năm qua, Phạm Băng Băng dường như không xuất hiện trước giới truyền thông, cô không tham gia sự kiện hay bất kỳ chương trình truyền hình nào. Thậm chí khi mở thẩm mỹ viện tại Bắc Kinh, người đẹp họ Phạm cũng không lộ diện mặc dù cũng có mặt.
Thời gian qua, Phạm Băng Băng đã dần quay trở lại với làng giải trí khi tham gia một sự kiện cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng Hoa ngữ. Bên cạnh đó, dự án phim điện ảnh “355” hợp tác với đạo diễn nổi tiếng của Hollywood cũng sẽ được khởi quay tại Paris vào tháng 7 sắp tới. Nhiều người cho rằng ngày tái xuất toàn diện của Phạm Băng Băng không còn xa nữa. Vậy nhưng việc bạn gái Lý Thần quay trở lại showbiz vấp phải sự phản đối của nhiều antifan lẫn đồng nghiệp.
Trong một bài phỏng vấn gần đây, khi được hỏi sẽ làm gì nếu trúng số trăm triệu tệ, Dương Mịch đã nhanh nhẹn trả lời: “Nếu như trúng số trăm triệu tôi sẽ ngoan ngoãn nộp thuế”. Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của Dương Mịch lại được cho là đang “đá xéo” Phạm Băng Băng. Dù rằng hai người đẹp của Cbiz ít qua lại với nhau, nhưng câu nói này của Dương Mịch cũng đủ minh chứng cho mối quan hệ không mấy tốt đẹp của hai người.