‘Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ khoe body đáng ngưỡng mộ ở tuổi 51

Thập niên 90 và đầu những năm 2000, Tiêu Tường nổi lên như một trong nữ diễn viên được mến mộ nhất Đài Loan. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và thân hình bốc lửa, Tiêu Tường dần dần chinh phục khán giả châu Á bằng nhiều vai diễn để đời của mình.

Thành công trong những bộ phim của Quỳnh Dao, Tiêu Tường được mệnh danh là 'đệ nhất mỹ nhân Đài Loan'

Khởi đầu sự nghiệp từ năm 1989, nhưng mãi đến năm 1995-1996 với vai diễn Uông Lục Bình trong bộ phim “Một thoáng mộng mơ”, tên tuổi của Tiêu Tường bỗng nhiên vụt sáng. Sau đó, cô tiếp tục gặt hái thành công với các tác phẩm như: “Tiểu Lý phi đao”, “Tuyệt đại song kiều”, “Ngày mai có em”…