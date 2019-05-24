‘Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ khoe body đáng ngưỡng mộ ở tuổi 51

Sao quốc tế 24/05/2019 09:38

Từng bị xem là thảm họa thẩm mỹ, thế nhưng mới đây nữ diễn viên Tiêu Tường lại khiến cộng động mạng sửng sốt vì sở hữu thân hình chuẩn ở tuổi 51.

Thập niên 90 và đầu những năm 2000, Tiêu Tường nổi lên như một trong nữ diễn viên được mến mộ nhất Đài Loan. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và thân hình bốc lửa, Tiêu Tường dần dần chinh phục khán giả châu Á bằng nhiều vai diễn để đời của mình.

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Thành công trong những bộ phim của Quỳnh Dao, Tiêu Tường được mệnh danh là 'đệ nhất mỹ nhân Đài Loan'

Khởi đầu sự nghiệp từ năm 1989, nhưng mãi đến năm 1995-1996 với vai diễn Uông Lục Bình trong bộ phim “Một thoáng mộng mơ”, tên tuổi của Tiêu Tường bỗng nhiên vụt sáng. Sau đó, cô tiếp tục gặt hái thành công với các tác phẩm như: “Tiểu Lý phi đao”, “Tuyệt đại song kiều”, “Ngày mai có em”…

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Do lạm dụng dao kéo, Tiêu Tường trở thành thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ

Với nhan sắc và thành công của mình, Tiêu Tường được gọi là “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” và cũng là biểu tượng nhan sắc xứ Đài lúc bấy giờ. Vậy nhưng, từ những năm 30 tuổi, Tiêu Tường đã bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ để níu giữ thanh xuân. Nhiều năm sau đó cô bị di chứng nặng nề. Khuôn mặt Tiêu Tường gần như biến dạng, không còn vẻ đẹp ngọt ngào của ngày xưa nữa.

Tuy nhiên, mới đây cộng đồng mạng Hoa ngữ vô cùng bất ngờ với thân hình nuột nà của mỹ nhân đình đám một thời. Mặc dù đã 51 tuổi nhưng Tiêu Tường vẫn sở hữu body chuẩn, đôi chân dài miên man và vòng eo con kiến khiến nhiều người phải ghen tỵ.

‘Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ khoe body đáng ngưỡng mộ ở tuổi 51 - Ảnh 3‘Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ khoe body đáng ngưỡng mộ ở tuổi 51 - Ảnh 4‘Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ khoe body đáng ngưỡng mộ ở tuổi 51 - Ảnh 5‘Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ khoe body đáng ngưỡng mộ ở tuổi 51 - Ảnh 6

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Ở tuổi 51, 'đệ nhất mỹ nhân Đài Loan' khiến người khác ghen tỵ bởi vóc dáng nuột nà, vòng eo săn chắc của mình

Chứng kiến nhan sắc của Tiêu Tường, nhiều fan hâm mộ tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng thay cho thần tượng. 

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