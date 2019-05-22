Tưởng suy sụp không gượng dậy nổi, ai ngờ ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh nhanh chóng vượt qua bê bối tình ái thế này đây

Sao quốc tế 22/05/2019 14:09

Tưởng chừng phải mất thời gian khá lâu mới lấy lại cân bằng, thế nhưng Huỳnh Tâm Dĩnh chỉ cần hơn 1 tháng để vượt qua scandal cặp kè với đàn ông có vợ.

Giữa tháng 4, làng giải trí Hong Kong chấn động vì bê bối tình ái giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh. Ngay sau khi đoạn clip thân mật trên xe taxi của cặp đôi được công bố, Hứa Chí An đã tổ chức họp báo, khóc lóc và gửi lời xin lỗi đến vợ và người hâm mộ.

Tưởng suy sụp không gượng dậy nổi, ai ngờ ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh nhanh chóng vượt qua bê bối tình ái thế này đây - Ảnh 1
Bị tẩy chay toàn diện tại Hong Kong, Huỳnh Tâm Dĩnh đã từng khóc lóc, suy sụp...

Còn Huỳnh Tâm Dĩnh, sau khi nói chuyện với quản lý cấp cao của đài TVB, nàng “tiểu tam” mới gửi lời xin lỗi qua loa đến bạn trai Mã Quốc Minh cũng như fan hâm mộ. Trước thái độ thờ ơ của Huỳnh Tâm Dĩnh, người dân Hong Kong đã tẩy chay mọi hoạt động nghệ thuật của cô diễn viên họ Huỳnh.

Tưởng suy sụp không gượng dậy nổi, ai ngờ ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh nhanh chóng vượt qua bê bối tình ái thế này đây - Ảnh 2
... thế nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và xem như chưa có chuyện gì xảy ra

Không chỉ bản thân chịu ảnh hưởng, bố và chị gái Huỳnh Tâm Dĩnh cũng bị truyền thông đeo bám và nhận nhiều chỉ trích. Không chịu nổi áp lực dư luận trong nước, Huỳnh Tâm Dĩnh đã bỏ trốn sang Mỹ. Tuy nhiên không lâu sau đó, cô nàng đã vượt qua bê bối ngoại tình một cách nhanh chóng.

Tưởng suy sụp không gượng dậy nổi, ai ngờ ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh nhanh chóng vượt qua bê bối tình ái thế này đây - Ảnh 3
Huỳnh Tâm Dĩnh cập nhật những hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân

Mới đây, cộng đồng mạng phát hiện con tim Huỳnh Tâm Dĩnh đã vui trở lại. Cô đăng hình trên trang cá nhân của mình với tâm trạng vô cùng thoải mái. Tay cầm ly trà sữa, gương mặt rạng ngời, có lẽ Huỳnh Tâm Dĩnh đã quên mọi chuyện xảy ra cách đây hơn một tháng. Không ít cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ khi thấy những hình ảnh này.

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Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Huỳnh Tâm Dĩnh Huỳnh Tâm Dĩnh scandal

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