Sau scandal của Huỳnh Tâm Dĩnh, lại một diễn viên TVB bị phanh phui giật chồng của bạn thân

Ngày hôm nay truyền thông Hong Kong lại chấn động với những tấm hình tình cảm giữa nữ diễn viên được TVB nâng đỡ Diêu Tử Linh và một người đàn ông đã có vợ tên là Raymond Young. Điều đặc biệt, Raymond Young là chồng của người mẫu Saraki. Diêu Tử Linh và Saraki là bạn thân nhiều năm.

Hình ảnh thân mật của Diêu Tử Linh và Raymond tại Thái Lan vào năm ngoái được tung lên mạng

Cũng theo nguồn tin này, Diêu Tử Linh và chồng của Saraki hẹn hò với nhau vào khoảng tháng 7, tháng 8 năm ngoái. Những tấm hình này được chụp tại Thái Lan khi Diêu Tử Linh đang quay phim tại đây và Raymond lên kế hoạch đặc biệt đến thăm người tình.

Raymond và Sarika đã kết hôn được 8 năm nhưng chưa có con

Diêu Tử Linh sinh ngày 21/11/1980. Cô được đài TVB đặc biệt nâng đỡ. Với nhan sắc ngọt ngào và chiều cao 1m65, Diêu Tử Linh được TVB tin tưởng giao cho rất nhiều vai diễn hay. Không chỉ vậy, cô còn chơi khá thân với các diễn viên nổi tiếng TVB như Hồ Hạnh Nhi, Lý Thi Hoa, Hồ Bội Úy…