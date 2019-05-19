Sau scandal của Huỳnh Tâm Dĩnh, lại một diễn viên TVB bị phanh phui giật chồng của bạn thân

Tai tiếng của các ngôi sao tiếp tục bủa vây đài truyền hình nổi tiếng Hong Kong TVB khi một nữ diễn viên bị tung bằng chứng hẹn hò với chồng của bạn thân.
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Ngày hôm nay truyền thông Hong Kong lại chấn động với những tấm hình tình cảm giữa nữ diễn viên được TVB nâng đỡ Diêu Tử Linh và một người đàn ông đã có vợ tên là Raymond Young. Điều đặc biệt, Raymond Young là chồng của người mẫu Saraki. Diêu Tử Linh và Saraki là bạn thân nhiều năm.
Cũng theo nguồn tin này, Diêu Tử Linh và chồng của Saraki hẹn hò với nhau vào khoảng tháng 7, tháng 8 năm ngoái. Những tấm hình này được chụp tại Thái Lan khi Diêu Tử Linh đang quay phim tại đây và Raymond lên kế hoạch đặc biệt đến thăm người tình.
Diêu Tử Linh sinh ngày 21/11/1980. Cô được đài TVB đặc biệt nâng đỡ. Với nhan sắc ngọt ngào và chiều cao 1m65, Diêu Tử Linh được TVB tin tưởng giao cho rất nhiều vai diễn hay. Không chỉ vậy, cô còn chơi khá thân với các diễn viên nổi tiếng TVB như Hồ Hạnh Nhi, Lý Thi Hoa, Hồ Bội Úy…
Đứng trước scandal này, phía TVB chưa đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Về phía Diêu Tử Linh, cô cũng chưa bình luận gì về những tấm hình trên. Hiện cộng đồng mạng Hong Kong đang vô cùng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng có lẽ Diêu Tử Linh lại là một Huỳnh Tâm Dĩnh thứ hai.