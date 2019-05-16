Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm 3 lần bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes 2019

Sao quốc tế 16/05/2019 14:38

Sau sự cố của Thi Dư Phi, truyền thông Trung Quốc lại tiếp tục muối mặt khi Cảnh Điềm bị bảo an mời khỏi thảm đỏ 3 lần.

Thảm đỏ Liên hoan phim Cannes là nơi để nhiều người đẹp khắp thế giới thoải mái tạo dáng. Tuy nhiên mỗi người chỉ có một khoảng thời gian nhất định, nếu như đứng quá lâu sẽ ảnh hưởng đến người khác và bảo an sẽ phải nhắc nhở.

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm 3 lần bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 1

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm 3 lần bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 2
Cảnh Điềm là một trong những diễn viên mặt mộc xinh đẹp nhất Trung Quốc

Ngày đầu Liên hoan phim Cannes lần thứ 72, truyền thông Hoa ngữ vô cùng muối mặt vì diễn viên Thi Dư Phi. Cô bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes nhưng vẫn cố làm ra vẻ không hiểu vì bất đồng ngôn ngữ. Ngay sau đó, Thi Dư Phi trở thành chủ đề tranh luận gay gắt trên mạng xã hội xứ Trung.

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm 3 lần bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 3Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm 3 lần bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 4Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm 3 lần bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 5Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm 3 lần bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 6Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm 3 lần bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 7

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm 3 lần bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 8
Cảnh Điềm gây ấn tượng rất tốt với truyền thông quốc tế với nhan sắc của mình...

Vậy nhưng sự việc này lại bị tái diễn trong ngày thứ 2 tại Cannes 2019. Người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm một lần nữa khiến truyền thông Hoa ngữ xấu hổ khi 3 lần bị bảo an đuổi khéo khỏi thảm đỏ vì tạo dáng quá lâu nhưng mặt cô không hề biến sắc.

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm 3 lần bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 9
... nhưng lại khiến truyền thông trong nước muối mặt vì bị đuổi khéo 3 lần

Xuất hiện xinh đẹp và nhận được sự chú ý của các nhiếp ảnh gia quốc tế nhưng Cảnh Điềm lại khiến netizen xứ Trung phải xấu hổ vì bị nhắc nhở nhiều lần mà vẫn không chịu rời thảm đỏ.

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