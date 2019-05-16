Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm 3 lần bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes 2019

Thảm đỏ Liên hoan phim Cannes là nơi để nhiều người đẹp khắp thế giới thoải mái tạo dáng. Tuy nhiên mỗi người chỉ có một khoảng thời gian nhất định, nếu như đứng quá lâu sẽ ảnh hưởng đến người khác và bảo an sẽ phải nhắc nhở.

Ngày đầu Liên hoan phim Cannes lần thứ 72, truyền thông Hoa ngữ vô cùng muối mặt vì diễn viên Thi Dư Phi. Cô bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes nhưng vẫn cố làm ra vẻ không hiểu vì bất đồng ngôn ngữ. Ngay sau đó, Thi Dư Phi trở thành chủ đề tranh luận gay gắt trên mạng xã hội xứ Trung.

Cảnh Điềm gây ấn tượng rất tốt với truyền thông quốc tế với nhan sắc của mình...

Vậy nhưng sự việc này lại bị tái diễn trong ngày thứ 2 tại Cannes 2019. Người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm một lần nữa khiến truyền thông Hoa ngữ xấu hổ khi 3 lần bị bảo an đuổi khéo khỏi thảm đỏ vì tạo dáng quá lâu nhưng mặt cô không hề biến sắc.

... nhưng lại khiến truyền thông trong nước muối mặt vì bị đuổi khéo 3 lần

Xuất hiện xinh đẹp và nhận được sự chú ý của các nhiếp ảnh gia quốc tế nhưng Cảnh Điềm lại khiến netizen xứ Trung phải xấu hổ vì bị nhắc nhở nhiều lần mà vẫn không chịu rời thảm đỏ.