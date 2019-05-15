Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019

Thiếu vắng Phạm Băng Băng, Củng Lợi cũng không thể giúp gúp dàn sao Hoa ngữ tỏa sáng trên thảm đỏ Cannes 2019.
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Liên hoan phim Cannes 2019 đã chính thức khai mạc. Đây là hoạt động thường niên quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và cũng là sự kiện được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm.
Trong ngày đầu tiên của Liên hoan phim Cannes 2019, thảm đỏ Cannes đã xuất hiện rất nhiều người đẹp của các nền điện ảnh trên thế giới. Điện ảnh Hoa ngữ năm nay vắng bóng Phạm Băng Băng nên không gây được nhiều ấn tượng với các nhiếp ảnh gia quốc tế.