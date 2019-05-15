Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019

Sao quốc tế 15/05/2019 11:24

Thiếu vắng Phạm Băng Băng, Củng Lợi cũng không thể giúp gúp dàn sao Hoa ngữ tỏa sáng trên thảm đỏ Cannes 2019.

Liên hoan phim Cannes 2019 đã chính thức khai mạc. Đây là hoạt động thường niên quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và cũng là sự kiện được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm.

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 1Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 2

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 3
Củng Lợi là sao Hoa ngữ được truyền thông quốc tế quan tâm nhất trên thảm đỏ Cannes ngày đầu tiên

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 4Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 5

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 6
Lưu Đào khoe sắc vóc tuổi 40 trên thảm đỏ Cannes năm nay

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 7Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 8

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 9
Bà xã Châu Kiệt Luân cũng có mặt tại liên hoan phim uy tín nhất thế giới này

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 10

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 11

Jessica Jung mặc chiếc váy đồ sộ trên thảm đỏ Cannes 2019

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 12

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 13

Selena Gomez trang điểm đậm, khoe vòng một căng đầy trong ngày đầu diễn ra liên hoan phim

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 14
Mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan Chompoo Araya cũng xuất hiện tại sự kiện này
Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 15

Eva Longoria thu hút mọi nhiếp ảnh gia bởi nhan sắc của mình

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 16

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 17
Thiên thần Victoria’s Secret Romee Strijd khoe nhan sắc bốc lửa trên thảm đỏ

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 18

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 19

Nữ diễn viên người Pháp Frederique Bel cũng trở thành 'nàng thơ' cho các nhiếp ảnh gia

Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 20
Siêu mẫu Izabel Goulart nhận được sự chú ý của truyền thông quốc tế
Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019 - Ảnh 21
Nữ diễn viên Elle Fanning hóa nữ thần trên thảm đỏ Cannes ngày đầu tiên

Trong ngày đầu tiên của Liên hoan phim Cannes 2019, thảm đỏ Cannes đã xuất hiện rất nhiều người đẹp của các nền điện ảnh trên thế giới. Điện ảnh Hoa ngữ năm nay vắng bóng Phạm Băng Băng nên không gây được nhiều ấn tượng với các nhiếp ảnh gia quốc tế.

Qua lại với quá nhiều đàn ông, diva nổi tiếng Đài Loan Tiêu Á Hiên nhiễm HIV?

Qua lại với quá nhiều đàn ông, diva nổi tiếng Đài Loan Tiêu Á Hiên nhiễm HIV?

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ chấn động bởi thông tin diva nổi tiếng xứ Đài Tiêu Á Hiên bị nhiễm HIV.

Xem thêm
Từ khóa:   Liên hoan phim Cannes 2019 Phạm Băng Băng Cannes 2019

TIN LIÊN QUAN

Qua lại với quá nhiều đàn ông, diva nổi tiếng Đài Loan Tiêu Á Hiên nhiễm HIV?

Qua lại với quá nhiều đàn ông, diva nổi tiếng Đài Loan Tiêu Á Hiên nhiễm HIV?

Con trai Hồng Hân gửi lời nhắn nhủ đến mẹ sau bê bối ngoại tình của Trương Đan Phong

Con trai Hồng Hân gửi lời nhắn nhủ đến mẹ sau bê bối ngoại tình của Trương Đan Phong

Nhan sắc đỉnh cao của những ngôi sao nổi tiếng làng giải trí Hong Kong thời kỳ hoàng kim

Nhan sắc đỉnh cao của những ngôi sao nổi tiếng làng giải trí Hong Kong thời kỳ hoàng kim

Hé lộ lý do Phạm Băng Băng và Lý Thần chần chừ không thể kết hôn

Hé lộ lý do Phạm Băng Băng và Lý Thần chần chừ không thể kết hôn

Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề bị chồng kém 12 tuổi mắng đến phát khóc ngay trên sóng truyền hình

Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề bị chồng kém 12 tuổi mắng đến phát khóc ngay trên sóng truyền hình

Một mình đưa con trai đi chơi, Angela Baby lại làm dấy lên nghi vấn hôn nhân rạn nứt

Một mình đưa con trai đi chơi, Angela Baby lại làm dấy lên nghi vấn hôn nhân rạn nứt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 25 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới