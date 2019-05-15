Không có Phạm Băng Băng, sao Hoa ngữ bị lấn át tại thảm đỏ Cannes 2019

Liên hoan phim Cannes 2019 đã chính thức khai mạc. Đây là hoạt động thường niên quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và cũng là sự kiện được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm.

Bà xã Châu Kiệt Luân cũng có mặt tại liên hoan phim uy tín nhất thế giới này

Jessica Jung mặc chiếc váy đồ sộ trên thảm đỏ Cannes 2019

Selena Gomez trang điểm đậm, khoe vòng một căng đầy trong ngày đầu diễn ra liên hoan phim

Mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan Chompoo Araya cũng xuất hiện tại sự kiện này

Eva Longoria thu hút mọi nhiếp ảnh gia bởi nhan sắc của mình

Thiên thần Victoria’s Secret Romee Strijd khoe nhan sắc bốc lửa trên thảm đỏ

Nữ diễn viên người Pháp Frederique Bel cũng trở thành 'nàng thơ' cho các nhiếp ảnh gia

Siêu mẫu Izabel Goulart nhận được sự chú ý của truyền thông quốc tế

Nữ diễn viên Elle Fanning hóa nữ thần trên thảm đỏ Cannes ngày đầu tiên

Trong ngày đầu tiên của Liên hoan phim Cannes 2019, thảm đỏ Cannes đã xuất hiện rất nhiều người đẹp của các nền điện ảnh trên thế giới. Điện ảnh Hoa ngữ năm nay vắng bóng Phạm Băng Băng nên không gây được nhiều ấn tượng với các nhiếp ảnh gia quốc tế.