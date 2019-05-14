Hé lộ lý do Phạm Băng Băng và Lý Thần chần chừ không thể kết hôn

Kể từ khi công khai hẹn hò đến nay, người hâm mộ luôn chờ đợi đám cưới thế kỷ giữa Lý Thần và Phạm Băng Băng.

Cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió, tình yêu Lý Thần dành cho Phạm Băng Băng vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Sau khi Phạm Băng Băng tái xuất trở lại, có nhiều tin đồn liên quan đến hôn lễ của cặp đôi sẽ được tổ chức trong năm nay.

Fan hâm mộ luôn chờ đợi đám cưới thế kỷ giữa Phạm Băng Băng và Lý Thần

Thế nhưng ngày hôm nay, một tài khoản mạng xã hội úp mở thông tin đám cưới này có nguy cơ sẽ không được tổ chức vì ông nội của Lý Thần không ủng hộ cho cháu mình lấy “nữ hoàng thị phi”. Ngay lập tức cộng đồng mạng xâu chuỗi những nguyên nhân khiến cặp đôi chần chừ không tổ chức hôn lễ và đưa ra kết luận có thể nguyên nhân này là chính xác.

Dù đã cầu hôn Phạm Băng Băng từ rất lâu nhưng Lý Thần vẫn chưa thể cưới bạn gái nổi tiếng

Lý Thần nổi tiếng là một người con có hiếu. Khi ông nội không chấp nhận một đứa cháu dâu như Phạm Băng Băng, Lý Thần sẽ không làm trái ý để tổ chức đám cưới với nữ diễn viên họ Phạm.

Lý Thần nổi tiếng có hiếu

Dù rất yêu Phạm Băng Băng nhưng anh vẫn chưa nhận được sự ủng hộ từ gia đình

Mặc dù đây chỉ là tin đồn nhưng vẫn gây xôn xao dư luận. Đặc biệt fan của cặp đôi Lý Thần – Phạm Băng Băng lại một lần nữa lo lắng cho hạnh phúc của thần tượng.

Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề bị chồng kém 12 tuổi mắng đến phát khóc ngay trên sóng truyền hình Tưởng chừng cuộc hôn nhân thứ 3 với người chồng kém 12 tuổi sẽ là câu chuyện cổ tích với Chung Lệ Đề nhưng thực tế lại khiến fan của cô lo lắng.

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