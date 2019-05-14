Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề bị chồng kém 12 tuổi mắng đến phát khóc ngay trên sóng truyền hình

Sao quốc tế 14/05/2019 05:43

Tưởng chừng cuộc hôn nhân thứ 3 với người chồng kém 12 tuổi sẽ là câu chuyện cổ tích với Chung Lệ Đề nhưng thực tế lại khiến fan của cô lo lắng.

Trước đây, Trương Luân Thạc luôn được khen ngợi là đối xử rất tốt với con riêng của vợ và luôn yêu Chung Lệ Đề hết lòng. Vây nhưng trong một chương trình truyền hình thực tế gần đây, khán giả tỏ vẻ khó chịu vì thái độ của Trương Luân Thạc khi anh không ngần ngại mắng vợ khiến cô bật khóc.

Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề bị chồng kém 12 tuổi mắng đến phát khóc ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 1
Chung Lệ Đề hơn Trương Luân Thạc 12 tuổi nhưng cả hai đã vượt qua khoảng cách tuổi tác để tiến tới hôn nhân

Hiện tại “bom sex gốc Việt” Chung Lệ Đề cùng chồng và mẹ chồng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Đạo diễn sẽ tiến hành lắp máy quay trong nhà của Chung Lệ Đề để ghi lại cuộc sống thường nhật của gia đình cô.

Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề bị chồng kém 12 tuổi mắng đến phát khóc ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 2
Chung Lệ Đề chỉ kém mẹ chồng 10 tuổi

Nguồn cơn căng thẳng là do Trương Luân Thạc đi tắm và nhờ vợ tắt máy quay nhưng cô quên mất. Dù Chung Lệ Đề đã nhỏ nhẹ xin lỗi nhưng anh tỏ thái độ hết sức tức giận, liên tục to tiếng với vợ. Không chỉ vậy, chồng của Chung Lệ Đề còn nói xấu vợ với mẹ mình: “Mẹ biết không, cô ấy thực sự rất lười”.

Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề bị chồng kém 12 tuổi mắng đến phát khóc ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 3
Khác hẳn những hình ảnh tình cảm thường đăng trên trang cá nhân, Trương Luân Thạc đã khiến Chung Lệ Đề bật khóc ngay trên sóng truyền hình

Nghe được câu chuyện giữa hai mẹ con Trương Luân Thạc, Chung Lệ Đề đã tranh cãi. Lúc này Trương Luân Thạc lớn tiếng mắng vợ khiến Chung Lệ Đề bật khóc ngay trên sóng truyền hình. Sau đó đạo diễn chương trình đã nói chuyện riêng với Trương Luân Thạc và khẳng định không có góc máy nào quay cảnh anh tắm cả nhưng Trương Luân Thạc nhất quyết không chịu xin lỗi vợ.

Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề bị chồng kém 12 tuổi mắng đến phát khóc ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 4
Trước đây Trương Luân Thạc nổi tiếng là yêu thương vợ và con gái riêng của vợ

Không chỉ Trương Luân Thạc, mẹ chồng cũng lên tiếng chê Chung Lệ Đề lớn tuổi không tương xứng với con trai mình ngay trên sóng truyền hình. Mặc dù từ trước đến nay, Chung Lệ Đề luôn rất khéo léo trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhưng vẫn không thể làm hài lòng mẹ của Trương Luân Thạc.

Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề bị chồng kém 12 tuổi mắng đến phát khóc ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 5

Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề bị chồng kém 12 tuổi mắng đến phát khóc ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 6
Những hành động mới đây của Trương Luân Thạc khiến không ít fan của Chung Lệ Đề bất mãn

Chứng kiến cuộc sống vất vả mà không có người chia sẻ của Chung Lệ Đề, nhiều fan của cô chỉ trích Trương Luân Thạc. Họ cho rằng anh không xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của Chung Lệ Đề. Qua chương trình này, nhiều người ngỡ ngàng nhận ra cuộc sống của mỹ nhân gốc Việt không viên mãn như những gì mọi người vẫn thấy.

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