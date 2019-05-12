Huỳnh Tâm Dĩnh gây họa, cả gia đình họ Huỳnh phải trả giá

Sao quốc tế 12/05/2019 10:42

Dù Huỳnh Tâm Dĩnh đã cao chạy xa bay nhưng người nhà của cô vẫn nằm trong tầm ngắm của truyền thông Hong Kong.

Bê bối tình cảm giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh khiến họ vướng phải làn sóng tẩy chay chưa từng có tại Hong Kong. Ngay sau khi bằng chứng ngoại tình được tung lên mạng, Hứa Chí An đã công khai tổ chức họp báo xin lỗi và nhận được sự tha thứ từ Trịnh Tú Văn.

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Sau bê bối tình ái, Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An đều bị tẩy chay tại Hong Kong

Đứng trước phản ứng dữ dội của dư luận, Huỳnh Tâm Dĩnh chỉ gửi lời xin lỗi qua loa qua mạng xã hội rồi sau đó bỏ trốn sang Mỹ để né tránh truyền thông. Hành động thiếu thành ý này của cô càng gây phẫn nộ hơn trong cộng đồng mạng.

Huỳnh Tâm Dĩnh gây họa, cả gia đình họ Huỳnh phải trả giá - Ảnh 2
Bố của Huỳnh Tâm Dĩnh đã lên tiếng xin lỗi Trịnh Tú Văn thay cho con gái

Dù Huỳnh Tâm Dĩnh đã cao chạy xa bay nhưng chính gia đình cô là người phải gánh chịu hậu quả. Vài ngày trước đây, bố Huỳnh Tâm Dĩnh công khai gửi lời xin lỗi đến Trịnh Tú Văn. Bên cạnh đó ông cũng nhận mọi lỗi lầm về mình. Ông cho biết, là một người cha nhưng không dạy bảo được con gái là lỗi lớn nhất của ông.

Huỳnh Tâm Dĩnh gây họa, cả gia đình họ Huỳnh phải trả giá - Ảnh 3
Cuộc sống của Huỳnh Tâm Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề sau scandal của em gái
Huỳnh Tâm Dĩnh gây họa, cả gia đình họ Huỳnh phải trả giá - Ảnh 4
Cô không dám ra đường hay hẹn hò với bạn trai vì sợ người khác mắng chửi

Không chỉ có bố, chị gái của cô là Huỳnh Tâm Mỹ cũng bị ảnh hưởng nặng nề sau scandal của em gái. Vì vụ việc này, Huỳnh Tâm Mỹ không dám đi ra đường vì sợ truyền thông bắt gặp. Thậm chí vì quá xấu hổ, cô còn không dám đi dạo phố cùng với bạn trai của mình. Nhiều người cho rằng, chuyện xấu của Huỳnh Tâm Dĩnh đã hủy hoại cuộc sống của mọi thành viên trong gia đình họ Huỳnh.

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Từ khóa:   Hứa Chí An - Huỳnh Tâm Dĩnh Huỳnh Tâm Dĩnh Huỳnh Tâm Dĩnh scandal

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