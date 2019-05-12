Huỳnh Tâm Dĩnh gây họa, cả gia đình họ Huỳnh phải trả giá

Dù Huỳnh Tâm Dĩnh đã cao chạy xa bay nhưng người nhà của cô vẫn nằm trong tầm ngắm của truyền thông Hong Kong.
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Bê bối tình cảm giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh khiến họ vướng phải làn sóng tẩy chay chưa từng có tại Hong Kong. Ngay sau khi bằng chứng ngoại tình được tung lên mạng, Hứa Chí An đã công khai tổ chức họp báo xin lỗi và nhận được sự tha thứ từ Trịnh Tú Văn.
Đứng trước phản ứng dữ dội của dư luận, Huỳnh Tâm Dĩnh chỉ gửi lời xin lỗi qua loa qua mạng xã hội rồi sau đó bỏ trốn sang Mỹ để né tránh truyền thông. Hành động thiếu thành ý này của cô càng gây phẫn nộ hơn trong cộng đồng mạng.
Dù Huỳnh Tâm Dĩnh đã cao chạy xa bay nhưng chính gia đình cô là người phải gánh chịu hậu quả. Vài ngày trước đây, bố Huỳnh Tâm Dĩnh công khai gửi lời xin lỗi đến Trịnh Tú Văn. Bên cạnh đó ông cũng nhận mọi lỗi lầm về mình. Ông cho biết, là một người cha nhưng không dạy bảo được con gái là lỗi lớn nhất của ông.
Không chỉ có bố, chị gái của cô là Huỳnh Tâm Mỹ cũng bị ảnh hưởng nặng nề sau scandal của em gái. Vì vụ việc này, Huỳnh Tâm Mỹ không dám đi ra đường vì sợ truyền thông bắt gặp. Thậm chí vì quá xấu hổ, cô còn không dám đi dạo phố cùng với bạn trai của mình. Nhiều người cho rằng, chuyện xấu của Huỳnh Tâm Dĩnh đã hủy hoại cuộc sống của mọi thành viên trong gia đình họ Huỳnh.