Luôn làm mặt lạnh với Lâm Tâm Như nhưng với Dương Mịch, Hoắc Kiến Hoa lại cởi mở bất ngờ

Những ngày qua, bộ phim truyền hình “Trúc mộng tình duyên” có tên cũ là “Cự tượng” do Dương Mịch và Hoắc Kiến Hoa đóng vai chính đã được công chiếu. Ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Bộ phim 'Trúc mộng tình duyên' do Hoắc Kiến Hoa và Dương Mịch đóng chính đang được phát sóng

Để tuyên truyền cho bộ phim này, Dương Mịch đã đăng một tấm hình trên trang cá nhân của mình. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người hoài nghi về mối quan hệ giữa Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như. Trước đây, mỗi khi Lâm Tâm Như đăng hình hai vợ chồng trên trang cá nhân, người chủ động chụp hình đều là Lâm Tâm Như.