Luôn làm mặt lạnh với Lâm Tâm Như nhưng với Dương Mịch, Hoắc Kiến Hoa lại cởi mở bất ngờ

Sao quốc tế 09/05/2019 11:30

Mới đây, hành động của Hoắc Kiến Hoa tiếp tục khiến người hâm mộ phải đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa anh và Lâm Tâm Như.

Những ngày qua, bộ phim truyền hình “Trúc mộng tình duyên” có tên cũ là “Cự tượng” do Dương MịchHoắc Kiến Hoa đóng vai chính đã được công chiếu. Ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Luôn làm mặt lạnh với Lâm Tâm Như nhưng với Dương Mịch, Hoắc Kiến Hoa lại cởi mở bất ngờ - Ảnh 1
Bộ phim 'Trúc mộng tình duyên' do Hoắc Kiến Hoa và Dương Mịch đóng chính đang được phát sóng

Để tuyên truyền cho bộ phim này, Dương Mịch đã đăng một tấm hình trên trang cá nhân của mình. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người hoài nghi về mối quan hệ giữa Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như. Trước đây, mỗi khi Lâm Tâm Như đăng hình hai vợ chồng trên trang cá nhân, người chủ động chụp hình đều là Lâm Tâm Như.

Luôn làm mặt lạnh với Lâm Tâm Như nhưng với Dương Mịch, Hoắc Kiến Hoa lại cởi mở bất ngờ - Ảnh 2
Hoắc Kiến Hoa là người chủ động chụp ảnh trong tấm hình này...

Điều đáng nói là mỗi lần chụp hình cùng vợ, Hoắc Kiến Hoa luôn khiến người khác cảm thấy anh không được thoải mái. Thế nhưng trong tấm hình chụp chung với Dương Mịch, “lão cán bộ” Hoắc Kiến Hoa là người chủ động cầm máy để selfie, một hành động mà trước đây anh chưa bao giờ làm với vợ.

Luôn làm mặt lạnh với Lâm Tâm Như nhưng với Dương Mịch, Hoắc Kiến Hoa lại cởi mở bất ngờ - Ảnh 3
... trong khi chụp hình với Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa rất ít khi cười
Luôn làm mặt lạnh với Lâm Tâm Như nhưng với Dương Mịch, Hoắc Kiến Hoa lại cởi mở bất ngờ - Ảnh 4
Biểu cảm của Hoắc Kiến Hoa khiến người khác cảm thấy anh không thoải mái khi chụp hình cùng vợ
Luôn làm mặt lạnh với Lâm Tâm Như nhưng với Dương Mịch, Hoắc Kiến Hoa lại cởi mở bất ngờ - Ảnh 5
Hoắc Kiến Hoa chưa một lần chủ động selfie cùng Lâm Tâm Như

Nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn hành động này của Hoắc Kiến Hoa thôi cũng đủ biết mối quan hệ giữa anh và Lâm Tâm Như như thế nào rồi. Kể từ khi công khai mối quan hệ đến nay, cả hai luôn vướng phải tin đồn "ép cưới". Có lẽ chính vì điều đó nên Hoắc Kiến Hoa không thể thoải mái mỗi khi xuất hiện cùng Lâm Tâm Như.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa Hoắc Kiến Hoa Dương Mịch

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