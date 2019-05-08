Huỳnh Tâm Dĩnh bị nghi mang thai: Bố đứa bé là Mã Quốc Minh hay Hứa Chí An?

Sao quốc tế 08/05/2019 15:05

Có nguồn tin cho rằng Huỳnh Tâm Dĩnh sang Mỹ không phải để học tập mà qua đó để dưỡng thai.

Sau khi video ngoại tình của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh được công khai, sự nghiệp của cả hai có vẻ đã kết thúc. Hứa Chí An tổ chức họp báo, công khai xin lỗi Trịnh Tú Văn cũng như gia đình. Huỳnh Tâm Dĩnh cũng gửi lời xin lỗi bạn trai Mã Quốc Minh trên trang cá nhân của mình.

Huỳnh Tâm Dĩnh bị nghi mang thai: Bố đứa bé là Mã Quốc Minh hay Hứa Chí An? - Ảnh 1
Huỳnh Tâm Dĩnh - Hứa Chí An bị tẩy chay tại Hong Kong sau khi clip ngoại tình được công bố

Dù Trịnh Tú Văn và Mã Quốc Minh đều đã rộng lòng tha thứ nhưng dư luận xứ Cảng Thơm vẫn không thể dễ dàng bỏ qua cho hành vi phản bội của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh.

Huỳnh Tâm Dĩnh bị nghi mang thai: Bố đứa bé là Mã Quốc Minh hay Hứa Chí An? - Ảnh 2
Mã Quốc Minh bị Huỳnh Tâm Dĩnh 'cắm sừng' nhưng vẫn luôn nghĩ cho bạn gái

Mấy ngày gần đây, có tin đồn cho rằng Huỳnh Tâm Dĩnh sang Mỹ không phải để trốn chạy truyền thông mà là cần một nơi bình yên để dưỡng thai. Điều cộng đồng mạng quan tâm nhất hiện nay đó là không biết cha của đứa bé là Hứa Chí An hay Mã Quốc Minh?

Huỳnh Tâm Dĩnh bị nghi mang thai: Bố đứa bé là Mã Quốc Minh hay Hứa Chí An? - Ảnh 3

Huỳnh Tâm Dĩnh bị nghi mang thai: Bố đứa bé là Mã Quốc Minh hay Hứa Chí An? - Ảnh 4
Đường Văn Long cho biết Mã Quốc Minh và Huỳnh Tâm Dĩnh đang sống chung

Có người thạo tin còn cho biết, thời gian trước đây Huỳnh Tâm Dĩnh từng có biểu hiện mang thai như chóng mặt, buồn nôn ngay trên phim trường. Trước đây, nam diễn viên TVB Đường Văn Long từng hé lộ Huỳnh Tâm Dĩnh và Mã Quốc Minh hiện đang sống chung như vợ chồng.

Huỳnh Tâm Dĩnh bị nghi mang thai: Bố đứa bé là Mã Quốc Minh hay Hứa Chí An? - Ảnh 5
Hiện nay cộng đồng mạng đặt câu hỏi nếu Huỳnh Tâm Dĩnh mang thai thì cha của đứa bé là Hứa Chí An hay Mã Quốc Minh?

Sau khi có thông tin Huỳnh Tâm Dĩnh mang thai, dân mạng Hong Kong đều có chung thắc mắc: Ai mới là cha của đứa bé? Đứng trước tin đồn này, phía Mã Quốc Minh, Huỳnh Tâm Dĩnh, Hứa Chí An đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

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Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Huỳnh Tâm Dĩnh Huỳnh Tâm Dĩnh mang thai

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