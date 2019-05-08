Một nhân viên đã nghỉ việc cho hay, nam tài từ họ Trương phải chi 1.000 tỉ đồng cho Hồng Hân để vợ không tố cáo Tất Oánh tội trốn thuế.
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Sau khi có thông tin cho rằng Trương Đan Phong đã quay về nhà xin lỗi Hồng Hân và được vợ tha thứ thì hôm nay bỗng rộ tin đồn rằng mọi hành động Trương Đan Phong đang làm là nhằm giúp đỡ bồ nhí Tất Oánh mà thôi.
Theo đó, một nhân viên đã từng làm việc tại công ty của Trương Đan Phong tiết lộ, cặp "gian phu dâm phụ" đã đồng ý chuyển giao tài sản ước tính 300 triệu tệ (khoảng 1.000 tỉ đồng) cho Hồng Hân như một món “bồi thường”. Nguyên nhân khiến Trương Đan Phong phải làm như vậy là do lo sợ Hồng Hân tố cáo Tất Oánh tội trốn thuế, gian lận thuế.
Được biết, người tiết lộ thông tin này từng làm trợ lý cho Trương Đan Phong. Người này cũng cho biết có đầy đủ bằng chứng về tội trốn thuế của Tất Oánh. Trước đây vì muốn “thay máu” và giữ bí mật kinh doanh của công ty nên Tất Oánh đã sa thải nhân viên này.
Đứng trước tin đồn này, phía Trương Đan Phong, Hồng Hân và Tất Oánh chưa có bất kỳ động thái nào. Nhiều người không tin Trương Đan Phong có số tiền lớn như vậy để chuyển lại cho Hồng Hân.