Trương Đan Phong phải chi 1.000 tỉ đồng để Hồng Hân không tố cáo ‘bồ nhí’ tội trốn thuế?

Sao quốc tế 08/05/2019 10:28

Một nhân viên đã nghỉ việc cho hay, nam tài từ họ Trương phải chi 1.000 tỉ đồng cho Hồng Hân để vợ không tố cáo Tất Oánh tội trốn thuế.

Sau khi có thông tin cho rằng Trương Đan Phong đã quay về nhà xin lỗi Hồng Hân và được vợ tha thứ thì hôm nay bỗng rộ tin đồn rằng mọi hành động Trương Đan Phong đang làm là nhằm giúp đỡ bồ nhí Tất Oánh mà thôi.

Trương Đan Phong phải chi 1.000 tỉ đồng để Hồng Hân không tố cáo ‘bồ nhí’ tội trốn thuế? - Ảnh 1
Có tin đồn cho rằng, trong kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa qua Trương Đan Phong đã về nhà xin lỗi Hồng Hân và nhận được sự tha thứ từ vợ

Theo đó, một nhân viên đã từng làm việc tại công ty của Trương Đan Phong tiết lộ, cặp "gian phu dâm phụ" đã đồng ý chuyển giao tài sản ước tính 300 triệu tệ (khoảng 1.000 tỉ đồng) cho Hồng Hân như một món “bồi thường”. Nguyên nhân khiến Trương Đan Phong phải làm như vậy là do lo sợ Hồng Hân tố cáo Tất Oánh tội trốn thuế, gian lận thuế.

Trương Đan Phong phải chi 1.000 tỉ đồng để Hồng Hân không tố cáo ‘bồ nhí’ tội trốn thuế? - Ảnh 2
Tuy nhiên ngay sau đó lại có thông tin cho rằng Trương Đan Phong và Tất Oánh phải chi 1.000 tỉ đồng để Hồng Hân không tố cáo hành vi trốn thuế

Được biết, người tiết lộ thông tin này từng làm trợ lý cho Trương Đan Phong. Người này cũng cho biết có đầy đủ bằng chứng về tội trốn thuế của Tất Oánh. Trước đây vì muốn “thay máu” và giữ bí mật kinh doanh của công ty nên Tất Oánh đã sa thải nhân viên này.

Trương Đan Phong phải chi 1.000 tỉ đồng để Hồng Hân không tố cáo ‘bồ nhí’ tội trốn thuế? - Ảnh 3
Mọi việc Trương Đan Phong đang làm đều là để bảo vệ nhân tình của mình

Đứng trước tin đồn này, phía Trương Đan Phong, Hồng Hân và Tất Oánh chưa có bất kỳ động thái nào. Nhiều người không tin Trương Đan Phong có số tiền lớn như vậy để chuyển lại cho Hồng Hân.

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Từ khóa:   Trương Đan Phong ngoại tình Tất Oánh Hồng Hân Trương Đan Phong

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