Trước nhiều sức ép, cuối cùng Trương Đan Phong cũng tuyên bố Tất Oánh đã từ chức

Sao quốc tế 07/05/2019 11:24

Diễn biến mới nhất trong drama ngoại tình của Trương Đan Phong, nam diễn viên này đột nhiên tuyên bố trợ lý Tất Oánh đã xin nghỉ việc.

Bị dư luận chỉ trích dữ dội vì ngoại tình với trợ lý, Trương Đan Phong đã đăng đàn phủ nhận mọi chuyện đồng thời tuyên bố sẽ dùng đến pháp luật để bảo vệ hình ảnh và danh dự của mình. Thế nhưng hành động này của Trương Đan Phong càng khiến dân tình phản cảm hơn.

Trước nhiều sức ép, cuối cùng Trương Đan Phong cũng tuyên bố Tất Oánh đã từ chức - Ảnh 1
Trương Đan Phong bất ngờ tuyên bố 'bồ nhí' Tất Oánh chủ động xin nghỉ việc

Rất nhiều nhà sản xuất đã ngưng hợp tác với Trương Đan Phong. Theo Trác Vỹ, tình hình hiện tại của Trương Đan Phong rất tệ. Đặc biệt, gần đây có thông tin cho rằng Hồng Hân và con trai Trương Hạo Liêm đã cùng nhau tìm bằng chứng vạch trần hành vi ngoại tình của Trương Đan Phong.

Trước nhiều sức ép, cuối cùng Trương Đan Phong cũng tuyên bố Tất Oánh đã từ chức - Ảnh 2
Hồng Hân và con trai cùng nhau tìm bằng chứng ngoại tình của Trương Đan Phong

Trên trang cá nhân, cả Hồng Hân và Trương Hạo Liêm đều “dọn sạch” mọi hình ảnh và thông tin liên quan đến Trương Đan Phong. Chính hành động này của vợ con Trương Đan Phong khiến nhiều người tin rằng Hồng Hân đang âm thầm thu thập chứng cớ để đối phó chồng.

Trước nhiều sức ép, cuối cùng Trương Đan Phong cũng tuyên bố Tất Oánh đã từ chức - Ảnh 3
Trương Đan Phong cho rằng hành động 'dọn sạch Weibo' của Hồng Hân xảy ra trong lúc hai vợ chồng cãi vã là chuyện bình thường trong mỗi gia đình

Giữa tâm bão, mới đây nhất Trương Đan Phong đã đăng đàn tuyên bố trợ lý Tất Oánh đã xin nghỉ việc, hiện nay cô đang bàn giao công việc cho người khác. Bên cạnh đó nam diễn viên họ Trương cũng khẳng định chuyện vợ xóa sạch hình ảnh của anh trên trang cá nhân là do hai vợ chồng cãi vã, trong lúc tức giận Hồng Hân mới làm như vậy.

Trước nhiều sức ép, cuối cùng Trương Đan Phong cũng tuyên bố Tất Oánh đã từ chức - Ảnh 4
Hành động của Trương Đan Phong gây phản cảm cho nhiều người

Dù nói gì vào thời điểm này thì người hâm mộ vẫn không tin tưởng Trương Đan Phong. Một năm trước đây, khi có tin đồn hẹn hò với trợ lý, anh cũng đã thông báo sa thải Tất Oánh. Đến thời điểm hiện tại, một lần nữa Trương Đan Phong lại dùng chiêu thức này để “tẩy trắng” bản thân. Hành động này của anh càng khiến thiên hạ phản cảm.

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Từ khóa:   Trương Đan Phong ngoại tình Hồng Hân Trương Đan Phong Tất Oánh

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