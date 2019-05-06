Mỹ nhân Hoa ngữ và cách xử lý khi bị rò rỉ ảnh giường chiếu

Sao quốc tế 06/05/2019 15:37

Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ từng phải đối diện với những bê bối hình ảnh liên quan đến ảnh nóng nhưng mỗi người đều có cách giải quyết riêng.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng là một trong những nghệ sĩ thường xuyên vướng phải tin đồn lộ ảnh nóng nhất của Cbiz. Giữa năm 2018, chồng cũ của Huỳnh Dịch là Huỳnh Nghị Thanh đăng trên trang cá nhân của mình hình ảnh một đôi nam nữ đang hôn nhau với dòng trạng thái lấp lửng: “Đây là ai vậy?”.

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Hoàng Nghị Thanh đăng bức ảnh khiến nhiều người nghĩ rằng nữ chính là Phạm Băng Băng
Mỹ nhân Hoa ngữ và cách xử lý khi bị rò rỉ ảnh giường chiếu - Ảnh 2
Bằng hành động quyết liệt của mình, Phạm Băng Băng đã khiến Hoàng Nghị Thanh gỡ bài viết và xóa tan mọi tin đồn

Ngay sau đó rất nhiều tài khoản mạng xã hội đã dùng hình ảnh này và đăng tin Phạm Băng Băng phản bội Lý Thần ôm hôn trai lạ. Phía Phạm Băng Băng lập tức vào cuộc chứng minh cô gái trong hình không phải nữ diễn viên họ Phạm đồng thời ủy quyền cho phía luật sư làm việc với những người liên quan và truy cứu trách nhiệm liên đới của mỗi cá nhân. Chồng cũ của Huỳnh Dịch cũng phải xóa tấm ảnh gây hiểu nhầm ngay sau đó.

Angela Baby

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh từng vướng phải scandal rò rỉ ảnh nóng trên mạng xã hội. Mặc dù hình ảnh này rất mờ nhìn không rõ mặt nhưng một vài tờ báo vẫn khẳng định đó chính là ảnh của Angela Baby.

Mỹ nhân Hoa ngữ và cách xử lý khi bị rò rỉ ảnh giường chiếu - Ảnh 3
Dù bức ảnh rất mờ nhưng nhiều tờ báo vẫn cho rằng đây chính là bà xã của Huỳnh Hiểu Minh

Angela Baby ngay lập tức phủ nhận, đồng thời ủy quyền cho luật sư truy cứu trách nhiệm pháp lý với những người đăng thông tin sai sự thật.

Dương Mịch

Thời gian trước đây Dương Mịch từng vướng tin đồn là nhân vật chính trong một clip sex dài hơn 1 phút. Cô gái trong clip có ngoại hình khá giống Dương Mịch, được cho là bị chuốc say bằng rượu và thuốc mê sau đó bị làm nhục.

Mỹ nhân Hoa ngữ và cách xử lý khi bị rò rỉ ảnh giường chiếu - Ảnh 4
Dương Mịch đã đến thẳng đồn công an khởi kiện những kẻ vu khống sau khi phủ nhận tin đồn

Người đẹp họ Dương ngay lập tức phủ nhận tin đồn và đến đồn công an gửi đơn kiện người đăng tin hủy hoại hình ảnh của cô. Hành động này của Dương Mịch nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ vì có nhiều chi tiết chứng minh cô gái trong clip không phải Dương Mịch nhưng người đăng tin vẫn cố gán ghép để câu view.

Chung Hân Đồng

Khi sự nghiệp trên đỉnh cao, Chung Hân Đồng vướng phải bê bối tình ái với Trần Quán Hy. Những tấm hình nhạy cảm của nữ ca sĩ họ Chung lan truyền chóng mặt trên mạng vào thời điểm đó.

Mỹ nhân Hoa ngữ và cách xử lý khi bị rò rỉ ảnh giường chiếu - Ảnh 5
Chung Hân Đồng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và thừa nhận sai lầm của mình
Mỹ nhân Hoa ngữ và cách xử lý khi bị rò rỉ ảnh giường chiếu - Ảnh 6
Scandal với Trần Quán Hy đã hủy hoại sự nghiệp của Chung Hân Đồng

Không lảng tránh dư luận, Chung Hân Đồng đã khóc khi trả lời phỏng vấn và công khai xin lỗi, cô thừa nhận những hình đó là của mình. Chung Hân Đồng cũng cho biết đó chính là quá khứ ngây thơ và ngu ngốc của bản thân.

Địch Lăng

Vào đúng ngày đầu năm 2010, clip sex của người mẫu Địch Lăng và bạn trai cũ lan truyền trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Đứng trước những lời chỉ trích, Địch Lăng giữ im lặng một thời gian.

Mỹ nhân Hoa ngữ và cách xử lý khi bị rò rỉ ảnh giường chiếu - Ảnh 7
Là một người mẫu đắt show, sự nghiệp của Địch Lăng gần như đóng lại sau khi bị bạn trai cũ tung clip sex

Thế nhưng sau đó trên trang cá nhân của mình, Địch Lăng đã gửi lời xin lỗi đến khán giả. Cô thừa nhận mình bị bạn trai cũ trả thù và hứa rằng sẽ kiên cường đối mặt với mọi chuyện. Thông qua lời xin lỗi này, Địch Lăng cũng mong muốn cộng đồng mạng đừng lan truyền những clip này nữa.

Mỹ nhân Hoa ngữ và cách xử lý khi bị rò rỉ ảnh giường chiếu - Ảnh 8
Địch Lăng thừa nhận người trong video là mình và hứa sẽ mạnh mẽ đối diện với mọi chuyện

Là người nổi tiếng nên nhiều diễn viên, ca sĩ rất dễ vướng phải những tin đồn ác ý hoặc bị lợi dụng hình ảnh. Dù giải quyết bằng cách nào, hình ảnh của họ cũng đã bị ảnh hưởng phần nào trong mắt công chúng. 

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Từ khóa:   Sao Hoa ngữ lộ clip sex Dương Mịch Phạm Băng Băng

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