Con gái trốn sang Mỹ, bố Huỳnh Tâm Dĩnh chủ động gửi lời xin lỗi đến Trịnh Tú Văn

Sao quốc tế 04/05/2019 13:52

Trong khi con gái lớn đứng ra bảo vệ Huỳnh Tâm Dĩnh thì bố của cô lại gửi lời xin lỗi đến diva Trịnh Tú Văn.

Sau khi bê bối tình ái giữa Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An bị phanh phui, cả hai đều vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Không thể tiếp tục ở lại Hong Kong, Huỳnh Tâm Dĩnh đã phải bỏ trốn sang Mỹ để tránh dư luận.

Con gái trốn sang Mỹ, bố Huỳnh Tâm Dĩnh chủ động gửi lời xin lỗi đến Trịnh Tú Văn - Ảnh 1
Nửa tháng qua Hứa Chí An không lộ diện nhưng có lẽ người bị mắng chửi nhiều nhất trong scandal này là Huỳnh Tâm Dĩnh

Lời xin lỗi đơn giản của Huỳnh Tâm Dĩnh trên trang cá nhân sau khi bê bối này nổ ra không đủ để xoa dịu dư luận. Nhiều người yêu cầu nàng Á hậu phải tổ chức họp báo công khai xin lỗi trước truyền thông giống như Hứa Chí An nhưng Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn luôn lẩn trốn.

Làn sóng tẩy chay Huỳnh Tâm Dĩnh tại Hong Kong mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi tất cả các chương trình có sự tham gia của cô đều bị cắt bỏ. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng nên tước bỏ danh hiệu Á hậu Hong Kong 2012 của cô. Đặc biệt, cộng đồng mạng còn phát động phong trào thu thập 10.000 chữ ký yêu cầu Huỳnh Tâm Dĩnh về Hong Kong xin lỗi mọi người.

Con gái trốn sang Mỹ, bố Huỳnh Tâm Dĩnh chủ động gửi lời xin lỗi đến Trịnh Tú Văn - Ảnh 2
Cô vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ người dân Hong Kong

Khi Huỳnh Tâm Dĩnh bỏ trốn, những người thân trong gia đình cô trở thành mục tiêu của giới truyền thông. Mới đây, phóng viên Hong Kong đã cố gắng tiếp cận với bố của Huỳnh Tâm Dĩnh. Sau khi bê bối tình ái của con gái xảy ra, ông không hề bước ra khỏi nhà. Đến ngày 3/5, khi ông đi uống trà thì bị phóng viên đeo bám. Khi được hỏi có cái nhìn thế nào về những tin tức gần đây liên quan đến con gái, ông tỏ ra rất ngại ngùng và khó xử.

Con gái trốn sang Mỹ, bố Huỳnh Tâm Dĩnh chủ động gửi lời xin lỗi đến Trịnh Tú Văn - Ảnh 3
Bố Huỳnh Tâm Dĩnh đã gửi lời xin lỗi đến Trịnh Tú Văn

Con gái trốn sang Mỹ, bố Huỳnh Tâm Dĩnh chủ động gửi lời xin lỗi đến Trịnh Tú Văn - Ảnh 4

Con gái trốn sang Mỹ, bố Huỳnh Tâm Dĩnh chủ động gửi lời xin lỗi đến Trịnh Tú Văn - Ảnh 5
Ông tỏ rõ thái độ ngại ngùng và khó xử

Khi được hỏi ông có thấy còn nợ Trịnh Tú Văn điều gì không, bố Huỳnh Tâm Dĩnh nói: “Tôi xin lỗi”. Mặc dù câu trả lời rất đơn giản nhưng người nghe có thể cảm nhận được sự thành khẩn qua giọng điệu của ông. Trong khi đó, dù trước đây Huỳnh Tâm Dĩnh từng thừa nhận sai lầm trên trang cá nhân nhưng chưa từng nói lời xin lỗi Trịnh Tú Văn.

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Từ khóa:   Hứa Chí An - Huỳnh Tâm Dĩnh Huỳnh Tâm Dĩnh

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