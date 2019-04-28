Mới ra mắt được 1 ngày, sản phẩm mới của Phạm Băng Băng đã mang về hơn 3 tỷ đồng

Sau khi tái xuất, Phạm Băng Băng liền cho ra mắt dòng sản phẩm làm đẹp mà mình ấp ủ 2 năm trời. Chỉ sau một ngày mở bán, thương hiệu mới này đã mang về cho người đẹp họ Phạm hơn 3 tỷ đồng.

Chưa đầy một tuần sau khi công khai xuất hiện trước truyền thông, Phạm Băng Băng lại khiến người khác thán phục khi cho ra mắt dòng sản phẩm làm đẹp mới. Mặt nạ làm đẹp này là dự án mà người đẹp họ Phạm ấp ủ suốt 2 năm trời. Phạm Băng Băng cũng chính là đại diện thương hiệu cho sản phẩm này.

Phạm Băng Băng vừa mới công khai quay trở lại làng giải trí sau một năm 'ở ẩn'

Vài ngày sau khi tái xuất, người đẹp họ Phạm đã cho ra mắt sản phẩm làm đẹp mang thương hiệu cá nhân

14 giờ ngày 26/4, mặt nạ làm đẹp của Phạm Băng Băng chính thức mở bán. Sau đúng một ngày cô nàng đã bán được hơn 6.000 gói, mỗi gói có giá 158 tệ gồm 5 miếng mặt nạ. Điều đó có nghĩa là chỉ trong 24h sau khi bán hàng, Phạm Băng Băng đã kiếm về gần 100 vạn tệ (khoảng 3.3 tỷ đồng).

Người đẹp họ Phạm cũng chính là người đại diện hình ảnh của thương hiệu này

Chỉ 24h sau khi mở bán, sản phẩm làm đẹp đã mang về cho Phạm Băng Băng hơn 3 tỷ đồng

Ngay lập tức, Phạm Băng Băng đã thể hiện niềm vui của mình trên trang cá nhân. Cô thừa nhận mình rất vui và mong muốn nhận được nhiều phản hồi từ người dùng. Nhiều người khuyên Phạm Băng Băng nên chuyển nghề để mang những điều cô biết về làm đẹp chia sẻ cho nhiều người hơn nữa.

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