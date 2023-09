Scandal ngoại tình của Hứa Chí An – Huỳnh Tâm Dĩnh xuất hiện những tình tiết mới khi có thông tin cho rằng chính Trịnh Tú Văn là người chi tiền để quay video đó.

Ngày hôm nay, truyền thông Đài Loan tiết lộ chuyện Trịnh Tú Văn nhanh chóng tha thứ cho Hứa Chí An sau bê bối tình ái thực ra còn nhiều ẩn tình bên trong. Cũng theo thông tin này, Trịnh Tú Văn đã sớm biết chuyện Hứa Chí An ngoại tình nhưng mãi vẫn không thể có bằng chứng.

Một người thạo tin cho hay, Trịnh Tú Văn là người chi 1.2 tỉ đồng để thuê tài xế quay lại clip ngoại tình của Hứa Chí An

Chính vì vậy diva Hong Kong đã chịu chi 400.000 đô la Hong Kong (khoảng 1.2 tỉ đồng) cho tài xế lái taxi để quay lại những giây phút ân ái của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh. Sau khi mọi việc hoàn thành, cô sẽ dùng bằng chứng này để ép Huỳnh Tâm Dĩnh rút lui và kéo Hứa Chí An quay về.

Trịnh Tú Văn hy vọng video đó sẽ khiến Huỳnh Tâm Dĩnh rút lui, Hứa Chí An tỉnh ngộ

Vì đã sớm biết mọi chuyện nên Trịnh Tú Văn nhanh chóng tha thứ cho Hứa Chí An

Thông tin này do một người hoạt động nghệ thuật có tiếng tại Hong Kong tiết lộ. Ngay sau khi được đăng tải, cộng đồng mạng khen ngợi hành động này của Trịnh Tú Văn. Một số người tán dương sự quyết đoán của diva họ Trịnh như: “Trịnh Tú Văn quá cao tay. Hứa Chí An quay về hay không cũng không quan trọng nữa, dù sao đôi gian phu dâm phụ đó cũng thân bại danh liệt rồi”; “Loại đàn ông như Hứa Chí An còn cần làm gì nữa mà níu kéo”...

Hiện tại, phía Trịnh Tú Văn vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào cho thông tin nói trên.

