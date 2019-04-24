Chê bạn trai không đủ tốt, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh không có ý định kết hôn với Mã Quốc Minh

Sao quốc tế 24/04/2019 11:17

Trước khi bê bối vụng trộm với Hứa Chí An bị phanh phui một tháng, Huỳnh Tâm Dĩnh từng chê bai bạn trai Mã Quốc Minh không đủ tốt. Đó cũng là lý do khiến cô không đồng ý kết hôn với tài tử này.

Dù đã được “nửa kia” của mình tha thứ nhưng đến thời điểm hiện tại bê bối tình ái giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Truyền thông Hong Kong liên tiếp phanh phui lối sống lệch lạc của Á hậu Hong Kong 2012.

Chê bạn trai không đủ tốt, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh không có ý định kết hôn với Mã Quốc Minh - Ảnh 1
Đến thời điểm hiện tại, bê bối ngoại tình giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn đang là đề tài nóng của truyền thông Hong Kong

Vài ngày trước đây, báo giới Hong Kong chụp được một vài tấm hình của Huỳnh Tâm Dĩnh tại căn hộ của mình. Sau khi scandal xảy ra, cô luôn ở trong phòng không bước chân ra khỏi nhà. Tâm trạng cô nàng Á hậu vô cùng tệ, liên tục khóc lóc và suy sụp tinh thần.

Chê bạn trai không đủ tốt, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh không có ý định kết hôn với Mã Quốc Minh - Ảnh 2
Huỳnh Tâm Dĩnh chê Mã Quốc Minh không đủ tốt nên không nghĩ đến chuyện kết hôn với bạn trai

Bên cạnh đó, truyền thông Hong Kong liên tiếp đăng tải những mối quan hệ bất chính của Huỳnh Tâm Dĩnh với nhiều người đàn ông khác nhau. Được biết chỉ trong vòng 5 năm, Huỳnh Tâm Dĩnh đã có mối quan hệ mật thiết với 10 người đàn ông. Đa phần những người đàn ông này đều đã lớn tuổi và có gia đình, Huỳnh Tâm Dĩnh muốn lợi dụng mối quan hệ này để thăng tiến trong sự nghiệp.

Chê bạn trai không đủ tốt, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh không có ý định kết hôn với Mã Quốc Minh - Ảnh 3
Không chỉ Hứa Chí An, trong 5 năm qua Huỳnh Tâm Dĩnh đã qua lại với 10 người đàn ông để thăng tiến

Sau khi xảy ra mọi chuyện, Mã Quốc Minh luôn lo lắng cho bạn gái. Trong mắt công chúng, tài tử TVB là một người bạn trai hiếm có, chưa một lời trách móc cô nàng Á hậu mà luôn bảo vệ cho cô. Thế nhưng mới đây, một người bạn của Huỳnh Tâm Dĩnh tiết lộ Huỳnh Tâm Dĩnh và Mã Quốc Minh chỉ “yêu giả”, do đó không có chuyện phản bội ở đây.

Chê bạn trai không đủ tốt, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh không có ý định kết hôn với Mã Quốc Minh - Ảnh 4
Lối sống của Á hậu Hong Kong 2012 Huỳnh Tâm Dĩnh nhận nhiều 'gạch đá' từ cộng đồng mạng

Trước khi xảy ra scandal này 1 tháng, trong một bài phỏng vấn, Huỳnh Tâm Dĩnh cũng thẳng thừng chê bai Mã Quốc Minh trước mặt phóng viên. Cô cho biết anh không đủ tốt nên không có ý định kết hôn với nam tài tử họ Mã.

Chê bạn trai không đủ tốt, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh không có ý định kết hôn với Mã Quốc Minh - Ảnh 5
Dù luôn bảo vệ bạn gái nhưng Huỳnh Tâm Dĩnh không coi trọng Mã Quốc Minh

Sau khi thông tin này được đăng tải, fan của Mã Quốc Minh đồng loạt lên tiếng phản đối mối quan hệ của cả hai. Nhiều người cho rằng Huỳnh Tâm Dĩnh không xứng đáng có được tình yêu và sự bao dung của Mã Quốc Minh.

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Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Mã Quốc Minh Huỳnh Tâm Dĩnh

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