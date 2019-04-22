‘Nàng thơ’ Song Hye Kyo gây thương nhớ với nhan sắc không tì vết

Sau khi bị chê ‘quá nhừ’ trên thảm đỏ Kim Tượng, Song Hye Kyo lại gây thương nhớ vì quá xinh đẹp.

Bà xã Song Joong Ki tiếp tục ghi điểm với nhan sắc không tuổi trong loạt hình mới được đăng tải. Không phải mái tóc ngắn quen thuộc, Song Hye Kyo gây ấn tượng với tóc dài dịu dàng. Sau khi được đăng tải, những tấm hình của nữ diễn viên Hàn Quốc nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Sau những tin đồn về chuyện tình cảm, Song Hye Kyo luôn tập trung tối đa cho công việc

Nhan sắc đỉnh cao của mỹ nhân mặt mộc hàng đầu Hàn Quốc

Dù đã gần 40 tuổi nhưng Song Hye Kyo luôn khiến mọi người ghen tỵ với nhan sắc trẻ trung của mình

Sau khi mất điểm tại lễ trao giải Kim Tượng Hong Kong vừa qua, Song Hye Kyo đã lấy lại phong độ vốn có của mình

Trong bất kỳ khung hình nào, Song Hye Kyo cũng khoe trọn nhan sắc tuyệt mĩ

Dù tóc ngắn hay tóc dài, Song Hye Kyo đều rất xinh đẹp

Bỏ ngoài tai mọi tin đồn hôn nhân rạn nứt, Song Hye Kyo tập trung tối đa cho công việc

Bằng nhiều hình thức, nữ diễn viên khéo léo phủ nhận tin đồn chồng ngoại tình với bạn thân

Với bộ ảnh này, Song Hye Kyo nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Sau khi có tin đồn chồng ngoại tình với bạn thân, Song Hye Kyo vẫn hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ. Cô tham gia chụp hình quảng cáo cho nhiều tạp chí, nhãn hàng. Bên cạnh đó, Song Hye Kyo còn tích cực tham gia các sự kiện hợp tác với những đạo diễn và diễn viên nổi tiếng Hoa ngữ. Dường như lùm xùm hôn nhân không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến tâm lý người đẹp họ Song.

Hé lộ nguyên nhân khiến Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby dù đã ly hôn vẫn không thể công khai Hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby lại trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi có thông tin khẳng định cặp đôi đã ly hôn nhưng giấu kín.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nang-tho-song-hye-kyo-gay-thuong-nho-voi-nhan-sac-khong-ti-vet-322602.html