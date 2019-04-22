‘Nàng thơ’ Song Hye Kyo gây thương nhớ với nhan sắc không tì vết

Sau khi bị chê ‘quá nhừ’ trên thảm đỏ Kim Tượng, Song Hye Kyo lại gây thương nhớ vì quá xinh đẹp.
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Bà xã Song Joong Ki tiếp tục ghi điểm với nhan sắc không tuổi trong loạt hình mới được đăng tải. Không phải mái tóc ngắn quen thuộc, Song Hye Kyo gây ấn tượng với tóc dài dịu dàng. Sau khi được đăng tải, những tấm hình của nữ diễn viên Hàn Quốc nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
Sau khi có tin đồn chồng ngoại tình với bạn thân, Song Hye Kyo vẫn hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ. Cô tham gia chụp hình quảng cáo cho nhiều tạp chí, nhãn hàng. Bên cạnh đó, Song Hye Kyo còn tích cực tham gia các sự kiện hợp tác với những đạo diễn và diễn viên nổi tiếng Hoa ngữ. Dường như lùm xùm hôn nhân không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến tâm lý người đẹp họ Song.