Ngày hôm nay, tài khoản mạng xã hội văn phòng làm việc của Trương Đan Phong liên tiếp đăng nhiều dòng trạng thái đáp trả những tin đồn liên quan đến nam diễn viên này và trợ lý Tất Oánh trong thời gian qua. Chỉ trong vòng ít phút, tài khoản này đã đăng 6 dòng trạng thái khẳng định những tin đồn đó đều không có thực và sẽ ủy quyền cho luật sư để làm việc với các bên liên quan.

Đây là một số lập luận phía Trương Đan Phong đưa ra để giải thích cho những tin đồn trước đó:

10 ngày vừa qua, phía Trương Đan Phong đã tập hợp đầy đủ các bằng chứng, đồng thời tiến hành khởi kiện những người đăng tin thiếu căn cứ tại tòa án Bắc Kinh. Thông qua mạng xã hội, studio của Trương Đan Phong phủ nhận tất cả mọi chuyện ngoại tình với trợ lý, sang tên tài sản đẩy Hồng Hân phải đi thuê nhà… Lời lẽ mà phía Trương Đan Phong đưa ra được cho ra rất nghiêm nghị, cứng rắn.

Tin đồn: Trương Đan Phong ngoại tình với trợ lý Tất Oánh, Tất Oánh đang mang thai. Sự thật: Tất Oánh cầm trên tay không phải que thử thai mà là thẻ phòng khách sạn.

Tin đồn: Trương Đan Phong phối hợp với Tất Oánh sang tên tài sản, Hồng Hân phải đi thuê phòng, mượn tiền sống qua ngày. Sự thật: Chưa từng sang tên tài sản, hiện nay Trương Đan Phong không đứng tên xe, không đứng tên nhà, cũng không có khoản tiết kiệm lớn. Tiền kiếm được đều giao cho Hồng Hân giữ.

Tin đồn: Trương Đan Phong và Tất Oánh họp kín trong khách sạn đến nửa đêm, Tất Oánh mặc đồ ngủ đi ra đi vào. Sự thật: Công việc có những lúc phải làm từ nửa đêm đến rạng sáng, Tất Oánh chưa từng thay quần trong phòng Trương Đan Phong.

Tin đồn: Tất Oánh dùng nick khác để đăng hình, công khai quan hệ, chê bai Hồng Hân. Sự thật: Đã xác thực với Tất Oánh, cô chưa từng đăng ký tài khoản đó.

Tin đồn: Trương Đan Phong bị xóa tên khỏi bộ phim điện ảnh. Sự thật: Phần 1 bộ phim “Đặc Cần Tinh Anh” do Trương Đan Phong đóng chính, phần tiếp theo anh không tham gia diễn xuất.

Dùng lời lẽ cứng rắn nhưng Trương Đan Phong vẫn bị cộng đồng mạng tẩy chay

Dù giải thích nhiều như vậy nhưng cộng đồng mạng vẫn không tin Trương Đan Phong. Nhiều người còn bình luận: “Cùng ngoại tình như nhau, Trương Đan Phong hãy nhìn hành động của Hứa Chí An mà học tập”; “Không ngờ được anh ta lại mặt dày như thế”; “Tưởng giả chết mà giờ lại học theo Lý Tiểu Lộ dùng pháp luật để tẩy trắng rồi sao?”...