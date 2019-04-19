Bỏ ngoài tai mọi tin đồn, Lâm Tâm Như tự tin khoe nhan sắc ngọt ngào trên biển Maldives

Bà xã Hoắc Kiến Hoa nhận "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng sau khi khoe những tấm hình đi công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại Maldives.
Sau tin đồn mang thai con thứ hai và Hoắc Kiến Hoa ngoại tình với Dương Mịch, “nàng Hạ Tử Vy” bỏ ngoài tai tất cả, tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ và nhận một số kịch bản mới.
Những hình ảnh đẹp như mơ ở xứ sở thần tiên này của Lâm Tâm Như nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Bài viết gần 800 chữ trên trang cá nhân của Chu Đình Huyên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-ngoai-tai-moi-tin-don-lam-tam-nhu-tu-tin-khoe-nhan-sac-ngot-ngao-tren-bien-maldives-322211.html