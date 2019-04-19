Bỏ ngoài tai mọi tin đồn, Lâm Tâm Như tự tin khoe nhan sắc ngọt ngào trên biển Maldives

Bà xã Hoắc Kiến Hoa nhận "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng sau khi khoe những tấm hình đi công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại Maldives.

Sau tin đồn mang thai con thứ hai và Hoắc Kiến Hoa ngoại tình với Dương Mịch, “nàng Hạ Tử Vy” bỏ ngoài tai tất cả, tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ và nhận một số kịch bản mới.

Lâm Tâm Như tận hưởng không khí và cảnh đẹp tuyệt vời tại Maldives

So với thời gian trước, Lâm Tâm Như giảm cân khá nhiều. Cô cho biết mình giảm cân để chuẩn bị cho một vai diễn mới

Dù đã hơn 40 tuổi nhưng Lâm Tâm Như vẫn rất trẻ trung

Bà xã Hoắc Kiến Hoa vô cùng thích thú với cảnh đẹp tại quần đảo nổi tiếng này

Đây là chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng của Lâm Tâm Như

Sau khi lập gia đình và sinh con, Lâm Tâm Như khá đắt show chụp hình quảng cáo cho các sản phẩm của mẹ và bé

Lâm Tâm Như khoe vẻ đẹp ngọt ngào tuổi 40

Lâm Tâm Như để mặt mộc, trên tay cầm một chú cá heo nhỏ, đây cũng là tên ở nhà của con gái cô

Những hình ảnh đẹp như mơ ở xứ sở thần tiên này của Lâm Tâm Như nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Bạn thân Trịnh Tú Văn đăng đàn mắng chửi thậm tệ Hứa Chí An và ‘hồ ly tinh’ Huỳnh Tâm Dĩnh Bài viết gần 800 chữ trên trang cá nhân của Chu Đình Huyên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-ngoai-tai-moi-tin-don-lam-tam-nhu-tu-tin-khoe-nhan-sac-ngot-ngao-tren-bien-maldives-322211.html