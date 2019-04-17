Động thái đầu tiên của Huỳnh Tâm Dĩnh sau khi phản bội bạn trai cặp kè với đàn ông có vợ

Sao quốc tế 17/04/2019 14:57

Sau khi Hứa Chí An tổ chức họp báo thừa nhận hành vi ngoại tình, Huỳnh Tâm Dĩnh cũng gửi lời xin lỗi đến bạn trai Mã Quốc Minh.

Bê bối tình cảm giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh gây ảnh hưởng nặng nề cho đài TVB. Bà Lạc Dịch Linh – người phụ trách quản lý nghệ sĩ cao cấp của đài TVB cho biết đài này sẽ “đóng băng” hoạt động của Huỳnh Tâm Dĩnh. Những bộ phim có cô tham gia cũng sẽ tạm ngưng phát sóng trên đài này.

Động thái đầu tiên của Huỳnh Tâm Dĩnh sau khi phản bội bạn trai cặp kè với đàn ông có vợ - Ảnh 1
Mọi hoạt động của Huỳnh Tâm Dĩnh tại TVB đều bị 'đóng băng'

Bên cạnh đó bà Lạc Dịch Linh cũng cho biết, sau khi video ôm hôn Hứa Chí An được công khai, Huỳnh Tâm Dĩnh đã có động thái đầu tiên. Bà Linh là người đại diện cho Huỳnh Tâm Dĩnh trả lời những thắc mắc của truyền thông.

Động thái đầu tiên của Huỳnh Tâm Dĩnh sau khi phản bội bạn trai cặp kè với đàn ông có vợ - Ảnh 2
Sau khi đoạn clip ngoại tình dài 16 phút bị tung lên mạng...
Động thái đầu tiên của Huỳnh Tâm Dĩnh sau khi phản bội bạn trai cặp kè với đàn ông có vợ - Ảnh 3
... Hứa Chí An đã tổ chức họp báo thừa nhận hành vi ngoại tình

Sau khi có cuộc trao đổi với Huỳnh Tâm Dĩnh, bà Linh nói: “Ngày hôm qua rất nhiều phóng viên tìm tôi, tôi nói cần suy nghĩ một chút. Làm sao để giải quyết việc này? Tôi phải bàn bạc với công ty, với đồng nghiệp rồi mới trả lời được. Tối qua, tôi đã nói chuyện với Huỳnh Tâm Dĩnh rất lâu. Cô ấy rất… rất hối hận, cô ấy biết đã phạm phải một lỗi rất lớn. Cô ấy xin lỗi những người bị liên lụy, đặc biệt xin lỗi bố mẹ và người thân, xin lỗi công ty, xin lỗi Mã Quốc Minh và người nhà của Mã Quốc Minh. Hiện nay tâm trạng của cô ấy vẫn chưa bình thường trở lại. Công ty thấy cô ấy cần phải nghỉ ngơi một thời gian”.

Động thái đầu tiên của Huỳnh Tâm Dĩnh sau khi phản bội bạn trai cặp kè với đàn ông có vợ - Ảnh 4
Thông qua quản lý cấp cao, Huỳnh Tâm Dĩnh đã gửi lời xin lỗi Mã Quốc Minh và gia đình bạn trai

Về phần Mã Quốc Minh, bà Linh cũng cho biết: “Quốc Minh không sao, mọi người đừng lo lắng quá. Quốc Minh rất ngoan, cậu ấy chủ động muốn tiếp tục làm việc”. Sau sự việc bị bạn gái “cắm sừng”, nam tài tử muốn vùi mình vào công việc để tạm quên đi nỗi đau này.

Nam tài tử Hong Kong ngoại tình trên xe taxi mở họp báo khóc lóc xin được tha thứ

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Sau khi clip ngoại tình trên xe taxi giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh bị công khai, nam ca sĩ họ Hứa đã tổ chức họp báo thừa nhận hành vi phản bội vợ.

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Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Huỳnh Tâm Dĩnh Huỳnh Tâm Dĩnh scandal

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