Vừa gây sốt cộng đồng mạng, ‘Đông Cung’ bất ngờ bị gỡ toàn bộ trên trang chiếu phim trực tuyến

“Đông Cung” là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Phỉ Ngã Tư Tồn. Đây được xem là bộ tiểu thuyết hay nhất và cũng ngược tâm nhất của nhà văn này. Ngay từ khi còn trên tiểu thuyết, “Đông Cung” đã có hàng vạn fan hâm mộ. Chính vì vậy, fan của Phỉ Ngã Tư Tồn rất chờ đợi bộ phim chuyển thể này được phát sóng.

'Đông Cung' là bộ phim truyền hình cổ trang được chú ý nhất thời gian qua

“Đông Cung” kể về mối tình thê lương giữa Cửu công chúa Tiểu Phong của Tây Lương quốc và thái tử Lý Thừa Ngân. Để đạt được mục đích vương quyền của mình, Lý Thừa Ngân dùng mọi thủ đoạn, lợi dụng cả người con gái mình thương yêu nhất. Bộ phim này đã giúp tên tuổi của Bành Tiểu Nhiễm và Trần Tinh Húc được nhiều người biết đến.