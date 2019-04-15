Vừa gây sốt cộng đồng mạng, ‘Đông Cung’ bất ngờ bị gỡ toàn bộ trên trang chiếu phim trực tuyến

Từng gây sốt trong thời gian qua, bộ phim truyền hình chuyển thể "Đông Cung" bất ngờ bị gỡ xuống khiến fan hâm mộ hoang mang.
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“Đông Cung” là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Phỉ Ngã Tư Tồn. Đây được xem là bộ tiểu thuyết hay nhất và cũng ngược tâm nhất của nhà văn này. Ngay từ khi còn trên tiểu thuyết, “Đông Cung” đã có hàng vạn fan hâm mộ. Chính vì vậy, fan của Phỉ Ngã Tư Tồn rất chờ đợi bộ phim chuyển thể này được phát sóng.
“Đông Cung” kể về mối tình thê lương giữa Cửu công chúa Tiểu Phong của Tây Lương quốc và thái tử Lý Thừa Ngân. Để đạt được mục đích vương quyền của mình, Lý Thừa Ngân dùng mọi thủ đoạn, lợi dụng cả người con gái mình thương yêu nhất. Bộ phim này đã giúp tên tuổi của Bành Tiểu Nhiễm và Trần Tinh Húc được nhiều người biết đến.
Sau nhiều lần bị trì hoãn, cuối cùng “Đông Cung” cũng được phát sóng. Ngay sau khi công chiếu bộ phim này đã trở thành một hiện tượng phim truyền hình. Thế nhưng vừa mới kết thúc chưa lâu, bộ phim bất ngờ đã bị gỡ xuống trên trang truyền hình trực tuyến Youku một cách khó hiểu.
Đến nay, Youku vẫn chưa đưa ra lý do gỡ “Đông Cung” là gì. Có nhiều đồn đoán cho rằng lệnh cấm phim truyền hình cổ trang, huyền huyễn, cung đấu của chính phủ Trung Quốc là nguyên nhân chính dẫn đến sự việc này.