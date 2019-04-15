Vừa gây sốt cộng đồng mạng, ‘Đông Cung’ bất ngờ bị gỡ toàn bộ trên trang chiếu phim trực tuyến

Sao quốc tế 15/04/2019 11:33

Từng gây sốt trong thời gian qua, bộ phim truyền hình chuyển thể "Đông Cung" bất ngờ bị gỡ xuống khiến fan hâm mộ hoang mang.

Đông Cung” là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Phỉ Ngã Tư Tồn. Đây được xem là bộ tiểu thuyết hay nhất và cũng ngược tâm nhất của nhà văn này. Ngay từ khi còn trên tiểu thuyết, “Đông Cung” đã có hàng vạn fan hâm mộ. Chính vì vậy, fan của Phỉ Ngã Tư Tồn rất chờ đợi bộ phim chuyển thể này được phát sóng.

Vừa gây sốt cộng đồng mạng, ‘Đông Cung’ bất ngờ bị gỡ toàn bộ trên trang chiếu phim trực tuyến - Ảnh 1
'Đông Cung' là bộ phim truyền hình cổ trang được chú ý nhất thời gian qua

“Đông Cung” kể về mối tình thê lương giữa Cửu công chúa Tiểu Phong của Tây Lương quốc và thái tử Lý Thừa Ngân. Để đạt được mục đích vương quyền của mình, Lý Thừa Ngân dùng mọi thủ đoạn, lợi dụng cả người con gái mình thương yêu nhất. Bộ phim này đã giúp tên tuổi của Bành Tiểu NhiễmTrần Tinh Húc được nhiều người biết đến.

Vừa gây sốt cộng đồng mạng, ‘Đông Cung’ bất ngờ bị gỡ toàn bộ trên trang chiếu phim trực tuyến - Ảnh 2
'Đông Cung' giúp Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm bước lên tầm cao mới trong sự nghiệp

Sau nhiều lần bị trì hoãn, cuối cùng “Đông Cung” cũng được phát sóng. Ngay sau khi công chiếu bộ phim này đã trở thành một hiện tượng phim truyền hình. Thế nhưng vừa mới kết thúc chưa lâu, bộ phim bất ngờ đã bị gỡ xuống trên trang truyền hình trực tuyến Youku một cách khó hiểu.

Vừa gây sốt cộng đồng mạng, ‘Đông Cung’ bất ngờ bị gỡ toàn bộ trên trang chiếu phim trực tuyến - Ảnh 3
Mặc dù đã bị cắt xén khá nhiều nhưng 'Đông Cung' vẫn trở thành bộ phim được nhiều mọt phim tìm kiếm nhất thời gian qua

Vừa gây sốt cộng đồng mạng, ‘Đông Cung’ bất ngờ bị gỡ toàn bộ trên trang chiếu phim trực tuyến - Ảnh 4

Vừa gây sốt cộng đồng mạng, ‘Đông Cung’ bất ngờ bị gỡ toàn bộ trên trang chiếu phim trực tuyến - Ảnh 5
Thành công là vậy nhưng bộ phim này lại bị gỡ xuống một cách khó hiểu

Đến nay, Youku vẫn chưa đưa ra lý do gỡ “Đông Cung” là gì. Có nhiều đồn đoán cho rằng lệnh cấm phim truyền hình cổ trang, huyền huyễn, cung đấu của chính phủ Trung Quốc là nguyên nhân chính dẫn đến sự việc này.

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Từ khóa:   Đông Cung Trần Tinh Húc Bành Tiểu Nhiễm

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