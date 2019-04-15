Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng

Sao quốc tế 15/04/2019 08:34

Hình ảnh 'quá dừ' của mỹ nhân xứ sở Kim Chi đã trở thành đề tài bàn tán tại lễ trao giải Kim Tượng Hong Kong lần thứ 38.

Giải thưởng điện ảnh Kim Tượng là một giải thưởng uy tín và được tổ chức thường niên tại Hong Kong để tôn vinh những đóng góp của các diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất trong một năm qua. Năm nay, sự kiện này được tổ chức vào tối 14/4 tại Trung tâm Văn hóa Hong Kong.

Lễ trao giải Kim Tượng năm nay quy tụ nhiều diễn viên ưu tú của châu Á như: Song Hye Kyo, Thái Trác Nghiên, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Hồ Định Hân, Dương Thiên Hoa, Trương Tịnh Sơ, Huỳnh Thu Sinh…

Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 1
Trang điểm nhẹ nhàng và diện bộ đồ tối màu, Song Hye Kyo bị chê 'quá dừ'
Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 2
Giữa tâm bão hôn nhân trục trặc, Song Hye Kyo vẫn không đeo nhẫn cưới khi tham gia sự kiện này
Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 3

'Tường thành nhan sắc Hàn Quốc' gây thất vọng lớn với người hâm mộ

Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 4
Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 5
Thái Trác Nghiên vô cùng xinh đẹp và gợi cảm trong sự kiện này

Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 6

Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 7
Văn Vịnh San và Tiết Khải Kỳ lộng lẫy trên thảm đỏ

Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 8

Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 9
'Thần tiên tỷ tỷ' Văn Vịnh San nổi bật với bộ trang phục màu vàng
Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 10
Dư Văn Lạc và Dương Thiên Hoa cũng tham gia sự kiện này
Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 11
Nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Lưu Đức Hoa lộ rõ dấu hiệu tuổi tác
Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 12
'Thiên vương' Quách Phú Thành trẻ trung, lịch lãm dù đã 54 tuổi
Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 13
Ôn Bích Hà gây ấn tượng mạnh trên thảm đỏ Kim Tượng năm nay
Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 14
Trương Tịnh Sơ khoe dáng trong bộ trang phục lộng lẫy
Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng - Ảnh 15
Hồ Định Hân tự tin thả dáng trên thảm đỏ Kim Tượng

Mặc dù được đánh giá khá cao về nhan sắc nhưng loạt ảnh thảm đỏ của mỹ nhân mặt mộc Song Hye Kyo lại khiến cô nhạt nhòa trước nhiều ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Kim Tượng 2019 Song Hye Kyo

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