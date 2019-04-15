Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng

Hình ảnh 'quá dừ' của mỹ nhân xứ sở Kim Chi đã trở thành đề tài bàn tán tại lễ trao giải Kim Tượng Hong Kong lần thứ 38.
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Giải thưởng điện ảnh Kim Tượng là một giải thưởng uy tín và được tổ chức thường niên tại Hong Kong để tôn vinh những đóng góp của các diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất trong một năm qua. Năm nay, sự kiện này được tổ chức vào tối 14/4 tại Trung tâm Văn hóa Hong Kong.
Lễ trao giải Kim Tượng năm nay quy tụ nhiều diễn viên ưu tú của châu Á như: Song Hye Kyo, Thái Trác Nghiên, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Hồ Định Hân, Dương Thiên Hoa, Trương Tịnh Sơ, Huỳnh Thu Sinh…
Mặc dù được đánh giá khá cao về nhan sắc nhưng loạt ảnh thảm đỏ của mỹ nhân mặt mộc Song Hye Kyo lại khiến cô nhạt nhòa trước nhiều ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ.