Sốc: Trần Quán Hy muốn con gái được gả cho một người giống mình

11 năm sau scandal chấn động châu Á, giờ đây Trần Quán Hy chỉ mong trở thành một người chồng, người cha tốt.
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Scandal ảnh nóng năm 2008 của Trần Quán Hy đã hủy hoại sự nghiệp của rất nhiều diễn viên hàng đầu Hong Kong như Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng… Sau bê bối này, Trần Quán Hy phải mất 10 năm để vượt qua bóng đen quá khứ. Anh rút khỏi showbiz và mong muốn có được cuộc sống bình thường như bao người khác.
Mới đây, Trần Quán Hy tham gia trả lời câu hỏi của 11 người tại Thượng Hải. Thông qua những câu trả lời của mình, nam tài tử họ Trần cho thấy quan niệm về giá trị cuộc sống của anh bây giờ đã khác ngày trước rất nhiều.
Khi được hỏi với anh, IQ (chỉ số thông minh) và EQ (chỉ số tình cảm) cái nào quan trọng hơn, Trần Quán Hy cho biết EQ quan trọng hơn nhiều. Anh thừa nhận trước đây EQ của mình rất tệ, còn hiện tại chỉ số này của anh không vấn đề gì.
Trần Quán Hy tỏ rõ vẻ dịu dàng khi nói về gia đình nhỏ của mình. Anh cho biết sau khi kết hôn, thời gian dành cho bản thân thường rất ít. Nếu như không phải làm việc phần lớn thời gian anh đều ở cùng vợ con. Thông qua lần phỏng vấn này, Trần Quán Hy cũng thổ lộ mong muốn lớn nhất của anh là trở thành một người cha hoàn mỹ. Anh mong rằng sau này con gái sẽ được gả cho một người đàn ông giống như mình.
Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, điều Trần Quán Hy mong muốn nhất hiện nay đó chính là bảo vệ vợ con. Anh không muốn đời tư của mình lại bị xâm phạm một lần nữa.