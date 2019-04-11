Sốc: Trần Quán Hy muốn con gái được gả cho một người giống mình

11 năm sau scandal chấn động châu Á, giờ đây Trần Quán Hy chỉ mong trở thành một người chồng, người cha tốt.

Scandal ảnh nóng năm 2008 của Trần Quán Hy đã hủy hoại sự nghiệp của rất nhiều diễn viên hàng đầu Hong Kong như Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng… Sau bê bối này, Trần Quán Hy phải mất 10 năm để vượt qua bóng đen quá khứ. Anh rút khỏi showbiz và mong muốn có được cuộc sống bình thường như bao người khác. Trần Quán Hy đang có cuộc sống hạnh phúc bên người mẫu Tần Thư Bồi Mới đây, Trần Quán Hy tham gia trả lời câu hỏi của 11 người tại Thượng Hải. Thông qua những câu trả lời của mình, nam tài tử họ Trần cho thấy quan niệm về giá trị cuộc sống của anh bây giờ đã khác ngày trước rất nhiều.

Mới đây, Trần Quán Hy gây bất ngờ khi tham gia trả lời câu hỏi của 11 người tại Thượng Hải Khi được hỏi với anh, IQ (chỉ số thông minh) và EQ (chỉ số tình cảm) cái nào quan trọng hơn, Trần Quán Hy cho biết EQ quan trọng hơn nhiều. Anh thừa nhận trước đây EQ của mình rất tệ, còn hiện tại chỉ số này của anh không vấn đề gì. Sau scandal ảnh nóng, Trần Quán Hy rút lui khỏi làng giải trí Trần Quán Hy tỏ rõ vẻ dịu dàng khi nói về gia đình nhỏ của mình. Anh cho biết sau khi kết hôn, thời gian dành cho bản thân thường rất ít. Nếu như không phải làm việc phần lớn thời gian anh đều ở cùng vợ con. Thông qua lần phỏng vấn này, Trần Quán Hy cũng thổ lộ mong muốn lớn nhất của anh là trở thành một người cha hoàn mỹ. Anh mong rằng sau này con gái sẽ được gả cho một người đàn ông giống như mình.

Nam diễn viên họ Trần mong muốn sau này con gái sẽ được gả cho một người đàn ông giống như mình Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, điều Trần Quán Hy mong muốn nhất hiện nay đó chính là bảo vệ vợ con. Anh không muốn đời tư của mình lại bị xâm phạm một lần nữa.

Ngắm nhan sắc dàn mỹ nữ cổ trang mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ Thời gian vừa qua, dàn tiểu hoa đán Bành Tiểu Nhiễm, Trần Ngọc Kỳ, Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc đều để lại ấn tượng khó phai qua các vai diễn cổ trang của mình.

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