Trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ, ‘con giáp thứ 13’ tuyên bố kết hôn với Trương Đan Phong

Sao quốc tế 09/04/2019 11:38

Drama ngoại tình với trợ lý của mỹ nam ‘Hoa Thiên Cốt’ Trương Đan Phong vẫn chưa có hồi kết. Mới đây netizen xứ Trung còn phát hiện cô bồ nhí từng dùng một tài khoản khác để phô trương về mối quan hệ đáng lên án này.

Ngày 8/4, Trác Vỹ khiến truyền thông Hoa ngữ chao đảo khi tung ra hàng loạt bằng chứng chứng minh nam diễn viên Trương Đan Phong qua đêm với trợ lý Tất Oánh tại khách sạn. Theo đó, Trương Đan Phong và Tất Oánh đã “họp kín” trong phòng 3 tiếng đồng hồ. Gần sáng hôm sau, Tất Oánh mới trở về phòng của mình.

Trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ, ‘con giáp thứ 13’ tuyên bố kết hôn với Trương Đan Phong - Ảnh 1
Mối quan hệ của Trương Đan Phong và trợ lý đã từng bị phanh phui từ giữa năm 2018

Sau khi những bằng chứng này được tung lên mạng, mọi chỉ trích đều hướng về phía Trương Đan Phong và Tất Oánh. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng còn phát hiện ra "kẻ thứ ba" đã dùng một tài khoản khác chuyên đi bình luận và bôi xấu vợ của nhân tình. Thông qua tài khoản này, nữ trợ lý cũng bày tỏ tình yêu mình dành cho Trương Đan Phong và cô cũng tiết lộ nam diễn viên họ Trương từng hứa sẽ ly hôn vợ để cưới mình.

Trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ, ‘con giáp thứ 13’ tuyên bố kết hôn với Trương Đan Phong - Ảnh 2
Cô nhân tình dùng tài khoản khác chuyên nói xấu vợ của Trương Đan Phong

Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng rất chú ý đến động thái của Hồng Hân. Người vợ đau khổ đã xóa sạch những tấm hình có liên quan đến Trương Đan Phong trên trang cá nhân của mình. Cô chỉ để lại một tấm hình duy nhất có Trương Đan Phong. Đó là tấm hình cả gia đình cô đi du lịch cùng Tất Oánh. Khi đó, cô trợ lý mang đồ đôi và thân thiết với Trương Đan Phong hơn cả Hồng Hân.

Trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ, ‘con giáp thứ 13’ tuyên bố kết hôn với Trương Đan Phong - Ảnh 3

Trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ, ‘con giáp thứ 13’ tuyên bố kết hôn với Trương Đan Phong - Ảnh 4
Hồng Hân đã xóa sạch những hình ảnh của Trương Đan Phong trên trang cá nhân của mình
Trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ, ‘con giáp thứ 13’ tuyên bố kết hôn với Trương Đan Phong - Ảnh 5
Cô chỉ giữ lại tấm hình này như một lời nhắc nhở cho bản thân

Việc giữ lại tấm hình này của Hồng Hân được đánh giá là rất thâm thúy. Tấm hình ấy giúp Hồng Hân nhận ra bộ mặt thật của cô trợ lý và sự phản bội của người chồng mà cô từng hết lòng tin tưởng, giúp đỡ.

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Chuyện ngoại tình của Trương Đan Phong với trợ lý Tất Oánh đang đến cao trào. Xét trên mọi phương diện, người đáng thương nhất vẫn là Hồng Hân.

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Từ khóa:   Trương Đan Phong Trương Đan Phong ngoại tình

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