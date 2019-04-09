Trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ, ‘con giáp thứ 13’ tuyên bố kết hôn với Trương Đan Phong

Ngày 8/4, Trác Vỹ khiến truyền thông Hoa ngữ chao đảo khi tung ra hàng loạt bằng chứng chứng minh nam diễn viên Trương Đan Phong qua đêm với trợ lý Tất Oánh tại khách sạn. Theo đó, Trương Đan Phong và Tất Oánh đã “họp kín” trong phòng 3 tiếng đồng hồ. Gần sáng hôm sau, Tất Oánh mới trở về phòng của mình.

Mối quan hệ của Trương Đan Phong và trợ lý đã từng bị phanh phui từ giữa năm 2018

Sau khi những bằng chứng này được tung lên mạng, mọi chỉ trích đều hướng về phía Trương Đan Phong và Tất Oánh. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng còn phát hiện ra "kẻ thứ ba" đã dùng một tài khoản khác chuyên đi bình luận và bôi xấu vợ của nhân tình. Thông qua tài khoản này, nữ trợ lý cũng bày tỏ tình yêu mình dành cho Trương Đan Phong và cô cũng tiết lộ nam diễn viên họ Trương từng hứa sẽ ly hôn vợ để cưới mình.