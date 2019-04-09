Trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ, ‘con giáp thứ 13’ tuyên bố kết hôn với Trương Đan Phong

Drama ngoại tình với trợ lý của mỹ nam ‘Hoa Thiên Cốt’ Trương Đan Phong vẫn chưa có hồi kết. Mới đây netizen xứ Trung còn phát hiện cô bồ nhí từng dùng một tài khoản khác để phô trương về mối quan hệ đáng lên án này.
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Ngày 8/4, Trác Vỹ khiến truyền thông Hoa ngữ chao đảo khi tung ra hàng loạt bằng chứng chứng minh nam diễn viên Trương Đan Phong qua đêm với trợ lý Tất Oánh tại khách sạn. Theo đó, Trương Đan Phong và Tất Oánh đã “họp kín” trong phòng 3 tiếng đồng hồ. Gần sáng hôm sau, Tất Oánh mới trở về phòng của mình.
Sau khi những bằng chứng này được tung lên mạng, mọi chỉ trích đều hướng về phía Trương Đan Phong và Tất Oánh. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng còn phát hiện ra "kẻ thứ ba" đã dùng một tài khoản khác chuyên đi bình luận và bôi xấu vợ của nhân tình. Thông qua tài khoản này, nữ trợ lý cũng bày tỏ tình yêu mình dành cho Trương Đan Phong và cô cũng tiết lộ nam diễn viên họ Trương từng hứa sẽ ly hôn vợ để cưới mình.
Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng rất chú ý đến động thái của Hồng Hân. Người vợ đau khổ đã xóa sạch những tấm hình có liên quan đến Trương Đan Phong trên trang cá nhân của mình. Cô chỉ để lại một tấm hình duy nhất có Trương Đan Phong. Đó là tấm hình cả gia đình cô đi du lịch cùng Tất Oánh. Khi đó, cô trợ lý mang đồ đôi và thân thiết với Trương Đan Phong hơn cả Hồng Hân.
Việc giữ lại tấm hình này của Hồng Hân được đánh giá là rất thâm thúy. Tấm hình ấy giúp Hồng Hân nhận ra bộ mặt thật của cô trợ lý và sự phản bội của người chồng mà cô từng hết lòng tin tưởng, giúp đỡ.