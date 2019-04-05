Hé lộ mối quan hệ từ ‘hảo tỷ muội’ đến ‘không đội trời chung’ giữa Angela Baby và Văn Vịnh San

Sao quốc tế 05/04/2019 16:50

Angela Baby và Văn Vịnh San từng là đôi bạn thân, thế nhưng sự nổi tiếng đã khiến cả hai dần rời xa nhau.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Văn Vịnh San sẽ tổ chức đám cưới với đại gia Ngô Khởi Nam vào tháng 10 sau 5 năm hẹn hò. Mặc dù cô từ chối trả lời mọi câu hỏi có liên quan nhưng những tấm hình cưới của nàng “Vương Ngữ Yên” đã bị tung lên mạng.

Hé lộ mối quan hệ từ ‘hảo tỷ muội’ đến ‘không đội trời chung’ giữa Angela Baby và Văn Vịnh San - Ảnh 1
Hình cưới của Văn Vịnh San và bạn trai 5 năm được tung lên mạng
Hé lộ mối quan hệ từ ‘hảo tỷ muội’ đến ‘không đội trời chung’ giữa Angela Baby và Văn Vịnh San - Ảnh 2
Nhiều nguồn tin cho rằng họ đang bí mật lo cho đám cưới được tổ chức vào tháng 10 này

Sau khi thông tin này được đăng tải, Angela Baby bất ngờ được gọi tên vì trước đây cô và Văn Vịnh San từng là bạn thân. Nhiều người mong bã xã Huỳnh Hiểu Minh sẽ xuất hiện trong đám cưới này.

Hé lộ mối quan hệ từ ‘hảo tỷ muội’ đến ‘không đội trời chung’ giữa Angela Baby và Văn Vịnh San - Ảnh 3
Văn Vịnh San sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, ngọt ngào

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có không ít người cho rằng Angela Baby và Văn Vịnh San không thân thiết như những gì báo chí đưa tin.

Hé lộ mối quan hệ từ ‘hảo tỷ muội’ đến ‘không đội trời chung’ giữa Angela Baby và Văn Vịnh San - Ảnh 4
Văn Vịnh San kết hôn, người được cộng đồng mạng chú ý nhất đó là Angela Baby

Trước đây, Angela Baby và Văn Vịnh San đều là người mẫu ảnh và là đôi bạn khá thân thiết. Vào thời điểm đó nhiều người còn ví von rằng cả hai chính là "cặp Twins của làng mốt Hong Kong".

Hé lộ mối quan hệ từ ‘hảo tỷ muội’ đến ‘không đội trời chung’ giữa Angela Baby và Văn Vịnh San - Ảnh 5
Angela Baby và Văn Vịnh San đều xuất thân từ nghề người mẫu

Đáng tiếc tình bạn đẹp ấy không tồn tại được lâu, hai người có phong cách giống nhau nên hay "đụng hàng". Nhiều lần, Văn Vịnh San vô tình hé lộ điều gì đó về Angela Baby nhưng đã bị "bẻ cong" ý nghĩa, khiến hiểu lầm giữa họ ngày càng sâu.

Hé lộ mối quan hệ từ ‘hảo tỷ muội’ đến ‘không đội trời chung’ giữa Angela Baby và Văn Vịnh San - Ảnh 6
Cặp đôi từng thân thiết như hai chị em và được gọi là cặp Twins của làng mốt...

Cũng từ đó, Angela Baby và Văn Vịnh San hợp tác càng ngày càng ít, mối quan hệ cũng không còn tốt đẹp như trước. Nhiều người thạo tin trong giới showbiz Hoa ngữ còn tiết lộ rằng, cả hai đã trở mặt thành thù và sẽ không bao giờ xuất hiện cùng nhau nữa.

Hé lộ mối quan hệ từ ‘hảo tỷ muội’ đến ‘không đội trời chung’ giữa Angela Baby và Văn Vịnh San - Ảnh 7
... thế nhưng chính sự nổi tiếng đã khiến họ không thể thân thiết như xưa

Lần này, khi Văn Vịnh San sắp lên xe hoa, không ít người hâm mộ cho rằng sự xuất hiện của người bạn cũ Angela Baby có lẽ là lời chúc phúc mà nàng “Vương Ngữ Yên” mong đợi nhất.

Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 45, Tô Hữu Bằng lại một lần nữa ‘đốn tim’ fan hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby scandal Văn Vịnh San Angela Baby

TIN LIÊN QUAN

Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Bị ghẻ lạnh tại Trung Quốc, đạo diễn Hollywood vẫn tin tưởng giao vai diễn cho Phạm Băng Băng

Bị ghẻ lạnh tại Trung Quốc, đạo diễn Hollywood vẫn tin tưởng giao vai diễn cho Phạm Băng Băng

Lâm Tâm Như hạ quyết tâm giảm 5kg để vào vai một cô gái Việt Nam

Lâm Tâm Như hạ quyết tâm giảm 5kg để vào vai một cô gái Việt Nam

‘Nhĩ Thái’ Trần Chí Bằng lại trở thành trò cười vì diễn trò lố bịch trên sân khấu

‘Nhĩ Thái’ Trần Chí Bằng lại trở thành trò cười vì diễn trò lố bịch trên sân khấu

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby nổi đóa vì bị vạch trần chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby nổi đóa vì bị vạch trần chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Kinh tế eo hẹp vì sinh con thứ 3, mẹ Trương Bá Chi phải chạy taxi chu cấp cho con gái?

Kinh tế eo hẹp vì sinh con thứ 3, mẹ Trương Bá Chi phải chạy taxi chu cấp cho con gái?

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 56 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới