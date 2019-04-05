Hé lộ mối quan hệ từ ‘hảo tỷ muội’ đến ‘không đội trời chung’ giữa Angela Baby và Văn Vịnh San

Angela Baby và Văn Vịnh San từng là đôi bạn thân, thế nhưng sự nổi tiếng đã khiến cả hai dần rời xa nhau.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Văn Vịnh San sẽ tổ chức đám cưới với đại gia Ngô Khởi Nam vào tháng 10 sau 5 năm hẹn hò. Mặc dù cô từ chối trả lời mọi câu hỏi có liên quan nhưng những tấm hình cưới của nàng “Vương Ngữ Yên” đã bị tung lên mạng. Hình cưới của Văn Vịnh San và bạn trai 5 năm được tung lên mạng Nhiều nguồn tin cho rằng họ đang bí mật lo cho đám cưới được tổ chức vào tháng 10 này Sau khi thông tin này được đăng tải, Angela Baby bất ngờ được gọi tên vì trước đây cô và Văn Vịnh San từng là bạn thân. Nhiều người mong bã xã Huỳnh Hiểu Minh sẽ xuất hiện trong đám cưới này.

Văn Vịnh San sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, ngọt ngào Tuy nhiên, bên cạnh đó, có không ít người cho rằng Angela Baby và Văn Vịnh San không thân thiết như những gì báo chí đưa tin. Văn Vịnh San kết hôn, người được cộng đồng mạng chú ý nhất đó là Angela Baby Trước đây, Angela Baby và Văn Vịnh San đều là người mẫu ảnh và là đôi bạn khá thân thiết. Vào thời điểm đó nhiều người còn ví von rằng cả hai chính là "cặp Twins của làng mốt Hong Kong".

Angela Baby và Văn Vịnh San đều xuất thân từ nghề người mẫu Đáng tiếc tình bạn đẹp ấy không tồn tại được lâu, hai người có phong cách giống nhau nên hay "đụng hàng". Nhiều lần, Văn Vịnh San vô tình hé lộ điều gì đó về Angela Baby nhưng đã bị "bẻ cong" ý nghĩa, khiến hiểu lầm giữa họ ngày càng sâu. Cặp đôi từng thân thiết như hai chị em và được gọi là cặp Twins của làng mốt... Cũng từ đó, Angela Baby và Văn Vịnh San hợp tác càng ngày càng ít, mối quan hệ cũng không còn tốt đẹp như trước. Nhiều người thạo tin trong giới showbiz Hoa ngữ còn tiết lộ rằng, cả hai đã trở mặt thành thù và sẽ không bao giờ xuất hiện cùng nhau nữa. ... thế nhưng chính sự nổi tiếng đã khiến họ không thể thân thiết như xưa Lần này, khi Văn Vịnh San sắp lên xe hoa, không ít người hâm mộ cho rằng sự xuất hiện của người bạn cũ Angela Baby có lẽ là lời chúc phúc mà nàng “Vương Ngữ Yên” mong đợi nhất.

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